Павел Дуров призвал власти РФ разблокировать Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров призвал власти России отказаться от блокировки мессенджера ради комфорта 30 миллионов россиян. Об этом IT-предприниматель написал в своем Telegram-канале.

"Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", – написал он.

Дуров подчеркнул, что за последние годы разработчики Telegram значительно усовершенствовали методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, а команда мессенджера пресекает "десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно".

Ранее Павел Дуров назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США. Тогда он отмечал, что Америка – не лучшее место для эмиграции IT-предпринимателей, и он хочет предостеречь новое поколение от повторения ошибок предшественников.