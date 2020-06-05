Предстоящие выходные в Алтайском крае будут дождливыми, предупреждают метеорологи.

В субботу, 6 июня, в регионе температура воздуха составит +15...+20 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Во второй половине дня кратковременные дожди, грозы.

7 июня в крае воздух прогреется до +19...+24 градусов. Дожди, грозы и туман утром. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +19...+21°С. К вечеру – кратковременный дождь, гроза. В утренние часы возможен туман.