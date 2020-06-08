"Пик еще не пройден". Экономисты рассказали, когда Алтайский край оправится от кризиса

Финансовый кризис 2020 года будет затяжным и нанесет немалый вред экономике России и Алтайского края, считают эксперты. Еще в марте они были уверены: стране хватит полтора месяца для победы над вирусом и восстановления экономики. Однако сейчас предполагают, что кризис пойдет на спад лишь к концу года, а полностью Россия оправится лишь в 2021-м. И такой сценарий – самый оптимистичный.

От года до пяти

Все последствия экономического провала в России можно будет оценить не раньше осени, считает кандидат экономических наук Артем Поломошнов. Сейчас большинство компаний не сдаются, ищут варианты и способы выживания. Многие видят выход в предложенных государством мерах поддержки. Но именно они могут стать причиной закрытия организаций. Произойдет это, по мнению экономиста, уже через несколько месяцев.

"К осени 2020 года мы будем наблюдать большое количество банкротств мелкого и среднего бизнеса. В апреле многие компании брали кредиты, отсрочки по налогам. Сейчас бизнес пытается выровнять ситуацию, но экономика пока не запускается, а ограничительные меры сохраняются. Соответственно, через полгода, когда придет срок отдавать кредиты, платить по долгам, многие компании просто не найдут этих средств. Они будут вынуждены уйти с рынка. Поэтому, я думаю, что пик кризиса мы еще не преодолели, лишь к концу года увидим полную картину, а ждать восстановления нужно еще через год", – считает кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

Он подчеркивает: по такому пути страна пойдет, если избежит второй волны заболеваемости COVID-19. Многие российские инфекционисты опасаются, что она будет более "разрушительной", а финансовый кризис из-за этого продлится несколько лет.

"Если в мире и России осенью произойдет рост заболеваемости, мы, скорее всего, снова введем карантины, самоизоляцию, закроем предприятия и организации. В этом случае следует ждать серьезного и неуправляемого падения как ВВП, так и национальной валюты, курс которой может достигнуть 90 рублей за доллар. Тогда выход из кризиса затянется до пяти лет", – говорит Артем Поломошнов.

Эксперт объясняет эти процессы тем, что во время второй волны в мире наверняка упадет спрос на нефть, из-за чего цены на топливо будут держаться на уровне 30 долларов за баррель. Для экономики нашей страны, которая в среднем продавала нефть в два раза дороже, это станет ударом.

"Для России нефть – это ключевой экспортный продукт, поддерживающий как экономику, так и национальную валюту. Если топливо будет дешевым длительное время, это напрямую отразится на состоянии страны", – говорит Артем Поломошнов.

По мнению эксперта, правительство России сейчас хоть и предпринимает попытки оживить, взбодрить, расшевелить экономику, пока этого не происходит. Даже "Общенациональный план действий" по выходу из кризиса, который премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину, не решает глобальные задачи.

"Чего-то нового и революционного в плане правительства по восстановлению экономики я не увидел. В нем нет никаких драйверов. Даже исходя из документа понятно, что нужно забыть о каком-то взрывном росте, восстановление страны будет плавным и длительным", – отмечает Артем Поломошнов.

"Все несут убытки"

Такой же плавной и длительной окажется "реанимация" Алтайского края, считают эксперты. Тяжелее всего будут выходить из кризиса гостиничный, ресторанный, туристический бизнес, фитнес-индустрия, сфера развлечений. Эти компании не работают более двух месяцев, не получают дохода, зато несут расходы, отмечает заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Юрий Матвейко.

"Отсрочки по налогам, кредитные каникулы, безвозмездные субсидии на зарплату работникам не покроют и десятой доли убытков бизнеса. Сейчас непросто всем. В сфере сельского хозяйства и промышленности ситуация несколько лучше, чем в остальных, но она тоже непростая. Ведь уменьшился объем производства, сократилось движение товаров, средств, нарушились хозяйственные связи. Каждая компания завязана в производственную цепь, и если хоть одно звено выпадает, цепь рвется, и страдают все", – говорит Матвейко.

Другая составляющая экономики Алтайского края – туризм – пострадает намного сильнее сельского хозяйства, считает Артем Поломошнов. Санаториям региона разрешат принимать гостей уже 8 июня, а турбазы и гостевые дома простоят закрытыми до 22 июня. Но даже после того, как им разрешат работу, неизвестно, смогут ли компании продолжить деятельность.

"Туризм пострадает сильнее остальных, а вместе с ним и другие сопутствующие сферы – торговля, общепит, сфера услуг, развлечений, аренда", – отмечает Антон Поломошнов.

Непростым выход из кризиса окажется для сфер авиационного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Из-за строгого карантина в некоторых регионах страны и закрытых международных границ объем пассажироперевозок в России рекордно упал. Такая тенденция характерна и для всего мира.

"Я слежу за мировой аналитикой. Из 28 тысяч самолетов, которые есть во всех странах, 19 тысяч сейчас – на земле. Летают лишь 9 тысяч бортов, которые загружены максимум на 30-50%. Почти все самолеты находятся в лизинге, и авиапредприятия должны платить лизинговым компаниям и банкам. Кроме того, не работают все сферы, обслуживающие перевозки. В России и Алтайском крае – то же самое. Люди стали бояться летать из-за страха заразиться. Это провал, все терпят колоссальные убытки", – говорит Юрий Матвейко.

Сейчас региону, по словам эксперта, важно сохранить большинство предприятий малого и среднего бизнеса, которые работают в тяжелейших условиях, но не сокращают сотрудников и не снижают зарплаты.

"Этот год точно будет непростым, для некоторых сфер – крайне тяжелым. Но для нас главное – прожить его с минимумом потерь. Следующий год, скорее всего, уйдет на восстановление. Ни о каких прорывах, на мой взгляд, пока речи нет", – отмечает Юрий Матвейко.

Эксперты подчеркивают: точно предсказать, предугадать и предвидеть, как будет восстанавливаться экономика страны и Алтайского края, пока невозможно. Многие компании до сих остаются закрытыми, другие работают в убыток, а в сутки в России регистрируют 8-9 тысяч новых случаев заражения. Поэтому экономисты не исключают, что уже через несколько недель все прогнозы придется корректировать вновь.