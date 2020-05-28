Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о продлении ограничений для туристического бизнеса. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей для санаториев и санаторных оздоровительных лагерей продлится до 8 июня. Отдельно до 22 июня приостанавливается работа баз отдыха, отелей, кемпингов, гостиниц за пределами городов и райцентров.

В Белокурихе до 22 июня также запрещено бронирование мест и прием гостей, за исключением людей, находящихся в служебных командировках.

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 деятельность туристических организаций в Алтайском крае была приостановлена до 1 июня.