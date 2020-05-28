Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о продлении ограничений для туристического бизнеса. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.
Запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей для санаториев и санаторных оздоровительных лагерей продлится до 8 июня. Отдельно до 22 июня приостанавливается работа баз отдыха, отелей, кемпингов, гостиниц за пределами городов и райцентров.
В Белокурихе до 22 июня также запрещено бронирование мест и прием гостей, за исключением людей, находящихся в служебных командировках.
Напомним, что из-за пандемии COVID-19 деятельность туристических организаций в Алтайском крае была приостановлена до 1 июня.
Комментарии
Разумное решение
Конечно разумное, добить все ещё хоть немного работающие сферы экономики, а потом подсчитывать безработных
А чем отличаются гости пансионатов ,отелей,баз и др от гостей санатория ?Они по другому болеют что-ли.Вот совсем ничего не понятно,какая-то словесная абракадабра !
Шикарная забота о бизнесе!
Вся страна уходит от карантина, а у нас все как всегда..... Проще запретить, чем регулировать!
А то вдруг губернатор нагоняй получит...
А так, сезон в горном для малого бизнеса всего 2.5 месяца... И почти месяц из него уже украли.....
Полный бред, конечно же ничем не отличаются. Ещё подождём, что Республика Алтай скажет, и будет совсем забавно, если их откроют. С учётом того, что нас разделяет один мост
Почему с 8-го? А не с 10-го или 20-го? И на каких условиях? У нас что, в регионе снижается заболеваемость и сняты ограничения? Или вопреки инструкциям Роспотребнадзора губернатор таки поддался жалобным просьбам курортных воротил?
А что это за определение такое "В Белокурихе до 22 июня также запрещено бронирование мест и прием гостей, за исключением людей, находящихся в служебных командировках."?Какие туда могут быть служебные командировки?
Какие командировки.21 век. Цифра.
Как будто проверяют - есть гости или нет!
Вот так и отучат отдыхать на Алтае.
Как там сказал 11:34 _69: "Разумное решение"
Объясняю! Не смотрите телевизор на ночь, а включите мозг и посчитайте сколько заразились этим ужасно смертельным вирусом и сколько умерло за месяц, в пересчете на все население алтайского края. (могу помочь... 0.067 % заболело! За всё время)
По поводу курортных воротил) все! базы горного - это малый бизнес, то есть люди работают сами и дают рабочие места другим... И кстати, платят налоги....
Все-таки решили посмотреть на первый в мире ковидный санаторий! Жалко жителей Белокурихи.,которые не причем.Впрочем ,про третий уровень снятия ограничений мы не слышали.
Вон "Сосновый бор" же работает и довольно с этих туристов.
Странно. Роспотребнадзор говорит, что рано снимать ограничения. Санатории - это третий уровень, а мы и к первому не готовы. Тут же губернатор снимает ограничения. Дисонанс какой-то...
Ранее турбазы и санатории ориентировались на 1 июня, но уже сейчас понятно, что принимать отдыхающих пока не разрешат. В региональном Роспотребнадзоре сообщают: нужно, чтобы как минимум неделю число заразившихся коронавирусом снижалось.
"1 июня не за горами, а на сегодняшний день не идёт речь о стабилизации или снижении заболеваемости. Конечно, 1 июня решение такое принято не будет. Примерную дату я вам сейчас назвать не могу, это будет зависеть от эпидситуации на территории региона."
Ульяна Калинина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, 26 июня 2020 года, пресс-конференция совместно с министром здравоохранения АК Поповым
69
"Разумное решение"
советую включить мозг и проанализировать запреты властей. Магазины продуктов открыты, Леруа открыты., а одежду и вещи где продают закрыты. с чего вероятность заразится в Мария меньше чем в Спортмастере?. Автосалоны завкрыты. Там что толпы желающих купить новую машину стоят в очереди на кассе? или на тест драйве в новом авто с 1 менеджером салона вероятность заразиться больше, чем в Газели или такси-максим??. почему я могу съездить в Бийск , а если поеду в Бердск то должен 14 дней дома сидеть ? там эпицентр заразы ?
чем человек отдыхающий в санатории опаснее того кто в служебной командировке ? Надор бредовых указов. а числа они откуда высасывают ? из пальца ? 22 июня...
Вчера в Марии ра на партизанской сломалась касса, собралась очередь человек 20, плюс каждый с одним ребёнком, в масках были 2 человека и кассиры, о каких ограничениях может идти речь?
28.05.2020 12:31
Местный
Объясняю! Заболеваемость в крае растет, мы даже не вышли еще на плато. Если в санатории появится хоть один заразившийся, придется переводить в обсервацию весь санаторий. В целом, все ковидные госпитали края заполнены, хотя и резерв коек еще есть. Зачем нам дополнительно нагружать систему здравоохранения региона и ставить под угрозу жизнь и здоровье отдыхающих и персонала???
"Если в санатории появится хоть один заразившийся, придется переводить в обсервацию весь санаторий"
а раз в Леруа нашли ковид у 2 кассиров. То нужно было пригнать омон - никого не выпускать и из магазина с персоналом и всем покупателями кто внутри тоже сделать обсервацию ??? логика где ?
Если следовать новым рекомендациям Минздрава и убрать из числа выявленных тех, у кого нет симптомов, то у нас из от силы человек 30 останется.
Чтобы в санаторий попасть надо ещё обследование перед ним в поликлинике пройти, а они на приём не работают
Где комментарии Роспотребнадзора ?
Вообще, правильно не пускать отдыхающих тк налетят) НО! думать надо о поддержке этих обьектов. Переболевших туда направлять или еще чего, а не просто сказать запрещено. Кто гибко думает, тот управленец, кто просто запрещает, тот нуль.
Правильное решение!!! Уже практически все базовые больницы в Барнауле заняты ковидными больными. Нужно соблюдать масочный режим жителям, а Роспотребнадзору начать штрафовать магазины продуктовые, чтобы не запускали без масок , как на Новом рынке. Для всех должен быть один закон!!! Жители из-за заболевших не могут плановопролечиться и прооперироваться. О них нужно тоже думать! Знакомые переболели в Москве, в 52 больнице, где все на уровне и то говорят, что Зараза заразная и лечится не так-то просто( месяц отлучились с легкой формой пневмонии и то до сих пор оклематься не могут! Думать надо о других, если вам ваша жизнь не дорога. А у всех есть пожилые родители, которые дома два месяца сидят и не Ропчут. Городскому комитету по ЖК Х совместно с Роспотребнадзором нужно принять меры по наведению надлежащего порядка в жилых домах, стыдно и смотреть противно, когда элементарно не моются подъезды и лифты!!!!!!!
по поводу полностью заполненных ковидных госпиталей.....вы бы, если владеете информацией, поделились....а то есть другая информация, и это при том, что у нас закрывают всех, у кого есть подозрение (во многих регионах только с симптомами).
А если официально, то в среднем по стране загрузка больниц 40%.
Ну нету у нас эпидемии, а 60 человек в день и 10 человек умерших всего , это не повод гробить экономику региона и отправлять десятки тысяч на биржу труда....(а если посчитать падение рождаемости из-за ухудшения уровня жизни, то вдруг может оказаться, что непонятно что лучше без карантина или с карантином)
P.S. Я не против мероприятий дезинфекции, масочного режима и т.д.....но всему есть предел....приготовились, настроили меры, ввели контроль и отпускайте....(очаги вируса ведь не в салонах, магазинах или небольших турбазах, они на крупных объектах и в больницах .....)
Уже практически все базовые больницы в Барнауле заняты ковидными больными.
Свободный коечный фонд - 80% !!! Занято только 20% ( на весь Алтайский край). Наш министр не раз об этом заявлял.
Бред сивого мерина. Мы с бабулей не летали, каждое лето только в горный. Что нам теперь здесь вечно без вылазно сидеть?
28.05.2020 13:36
гость
Уже практически все базовые больницы в Барнауле заняты ковидными больными.
Свободный коечный фонд - 80% !!! Занято только 20% ( на весь Алтайский край). Наш министр не раз об этом заявлял.
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Правильно! Резервных коек много, но базовые госпитали заполнены на 80-90%. Для особо умных предлагаю подъехать к 5-й горбольнице и постоять у приемника, посмотреть что там происходит
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня, считает необходимым продлить режим цифровых пропусков и масочный режим, требование социального дистанцирования, а также запрет на работу театров, музеев, парикмахерских, ресторанов и фитнес-клубов. Также, по мнению Собянина, еще рано "отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей".