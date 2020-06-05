В Алтайском крае юриста задержали с огромным пакетом наркотиков

В Смоленском районе Алтайского края юрист попался на хранении крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Мужчину задержал экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улиц райцентра. Сотрудники обратили внимание на припаркованный возле заброшенного участка автомобиль, а вскоре из зарослей вышел мужчина с пакетом в руках и направился к машине.

Увидев росгвардейцев, нарушитель бросил пакет и попытался скрыться, однако сделать этого беглецу не удалось. Задержанный предложил сотрудникам "решить вопрос миром", но те отказались и вызвали на место следователей.

В пакете оказалось примерно 200 граммов конопли. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина работает юрисконсультом в одной из фирм Белокурихи и ранее уже попадал в поле зрения органов по подозрению в хранении наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере.