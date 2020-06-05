Град идет на трассе Барнаул-Бийск

Жители Алтайского края в Instagram публикуют видеозаписи града, который идет на трассе Барнаул-Бийск.

Град не крупный, но частый, а машинам, которые едут в чистом поле, негде от него спрятаться. Кроме того, отмечается что ледяной дождь прошел и в Майме.

Ранее amic.ru писал, что выходные в Алтайском крае будут дождливыми, но теплыми. В субботу, 6 июня, в регионе температура воздуха составит +15...+20 градусов, а 7 июня воздух прогреется до +19...+24 градусов. При этом, синоптики прогнозируют дожди.