Виктор Томенко вновь шагнул вниз в рейтинге влиятельности губернаторов

Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг влияния глав субъектов РФ по итогам мая 2020 года. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял в нем 68-е место из 85. Глава региона попал в блок губернаторов со "средним уровнем" влияния.

Как уже сообщал amic.ru, в мартовском рейтинге Томенко занимал 61-е место, а в апрельском – 64-е.

По итогам мая самым влиятельным губернатором эксперты признали мэра Москвы Сергея Собянина. За ним следуют глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Самым невлиятельным специалисты назвали председателя правительства Хакасии Валентина Коновалова. Также в тройке аутсайдеров губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и глава Хабаровского края Сергей Фургал.

Напомним, при составлении рейтинга эксперты оценивают отношения главы субъекта с федеральными властями, количество конфликтов в политической сфере региона, внутренние взаимоотношения среди элит и другие факторы.

Ранее amic.ru писал о том, что Виктор Томенко вошел в топ-20 самых влиятельных аграриев России. Специалисты определяют 19-ю строчку алтайского губернатора как "сильное влияние".