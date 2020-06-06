Виктор Томенко вновь шагнул вниз в рейтинге влиятельности губернаторов

Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг влияния глав субъектов РФ по итогам мая 2020 года. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял в нем 68-е место из 85. Глава региона попал в блок губернаторов со "средним уровнем" влияния.
Как уже сообщал amic.ru, в мартовском рейтинге Томенко занимал 61-е место, а в апрельском – 64-е.
По итогам мая самым влиятельным губернатором эксперты признали мэра Москвы Сергея Собянина. За ним следуют глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Самым невлиятельным специалисты назвали председателя правительства Хакасии Валентина Коновалова. Также в тройке аутсайдеров губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и глава Хабаровского края Сергей Фургал.
Напомним, при составлении рейтинга эксперты оценивают отношения главы субъекта с федеральными властями, количество конфликтов в политической сфере региона, внутренние взаимоотношения среди элит и другие факторы.
Ранее amic.ru писал о том, что Виктор Томенко вошел в топ-20 самых влиятельных аграриев России. Специалисты определяют 19-ю строчку алтайского губернатора как "сильное влияние".
Комментарии
Агентство бездельников.
В рейтинге где Кадыров №2, а Коновалов №85 чем больше цифра, тем лучше для народа. Так что поздравляем губернатора!
Да шагни он хоть в могилу, дальше-то что? Ноль, помноженый на ноль.
Виктор Томенко занял в нем 68-е место из 85. Глава региона попал в блок губернаторов со "средним уровнем" влияния.
кто тогда есть низкий уровень влияния? Для меня Витя пока на уровне свадебного генерала - чисто для статуса. Лишь бы не вредил