В Норильске завершен первый этап работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. Спасатели установили боновые заграждения, разлив топлива локализован. Об этом накануне, 5 июня, президенту Владимиру Путину доложил глава МЧС России Евгений Зиничев. Топливо, разлившееся в результате аварии, соберут в хранилища, а затем вывезут.
"ЧП в Норильске локализовано. Местность здесь труднодоступная. Предполагается завести сюда емкости для сбора нефтепродуктов. На месте оборудован лагерь. Созданы воздушные коридоры, вертолетами будет завозиться все необходимое. Наша задача сейчас – собирать эти нефтепродукты. Собранное топливо пока останется в полевых хранилищах, как будет возможность – его вывезут", – сообщил Зиничев.
Пока собрать удалось около 200 тонн топлива, при этом в воду попало около 20 тысяч тонн. Экологи называют аварию экологической катастрофой и считают, что на восстановление окружающей среды понадобится 10 лет.
Как уже сообщал amic.ru, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") топливо из резервуара выплеснулось в реки Далдыкан и Амбарная.
Комментарии
Почему ликвидацией аварии занимается МЧС за бюджетные деньги? Вес этот Норникель по вине которого произошла авария так или иначе принадлежит олигарху Потанину пусть он и платит. Тем более в 2020 году Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes среди богатейших людей России с состоянием в 24,7 млрд долларов.
Вот когда рыбак поймает стерлядь, когда охотник застрелит утку или мужик срубит дерево на дрова, то прилетают всякие следователи, прокуроры, судьи и начинают назначать выть об ущербе природе и этим людям назначают сказочные штрафы. В данном случае очевидно, что природе нанесён огромный ущерб. Не хотят ли следователи, прокуроры и судьи оценить ущерб и штрафануть Потанина?
Руки них коротки до Потанина.
200 тонн - сотая часть вытекшего ,очевидно по окрестностям до попадания в реку насобирали пригорошнями, но уже трубят из каждого утюга об успехах.
* Потанин взял на себя финансовую сторону ликвидации техногенной катастрофы - для тех,кто глаза протереть не успел,но мнение имеет.
Заграждение поставили. Это и я так могу. А вывозить возможности нет,