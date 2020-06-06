В Норильске завершен первый этап работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. Спасатели установили боновые заграждения, разлив топлива локализован. Об этом накануне, 5 июня, президенту Владимиру Путину доложил глава МЧС России Евгений Зиничев. Топливо, разлившееся в результате аварии, соберут в хранилища, а затем вывезут.

"ЧП в Норильске локализовано. Местность здесь труднодоступная. Предполагается завести сюда емкости для сбора нефтепродуктов. На месте оборудован лагерь. Созданы воздушные коридоры, вертолетами будет завозиться все необходимое. Наша задача сейчас – собирать эти нефтепродукты. Собранное топливо пока останется в полевых хранилищах, как будет возможность – его вывезут", – сообщил Зиничев.

Пока собрать удалось около 200 тонн топлива, при этом в воду попало около 20 тысяч тонн. Экологи называют аварию экологической катастрофой и считают, что на восстановление окружающей среды понадобится 10 лет.

Как уже сообщал amic.ru, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") топливо из резервуара выплеснулось в реки Далдыкан и Амбарная.