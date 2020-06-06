"Это уже отчаянный шаг". Дольщики барнаульского долгостроя вышли на массовый пикет

В Барнауле дольщики дома на Ленина, 195а, вышли на массовый пикет с палатками и плакатами с требованием сдать дом, пишет Barnaul 22.

"Это уже отчаянный шаг, нам никто не может помочь! У нас много многодетных семей, стариков, которые платят за аренду, ипотеку и не могут получить свое жилье!", — рассказали участники пикета.

Пикет проходит под лозунгами "Ипотека есть, квартиры нет", "Мы устали от пустых обещаний" и "Виктор Петрович! Три года обманутые граждане ждут своих квартир!"

Напомним, что долгострой на Ленина, 195а, не могут сдать три года. В мае сообщалось, что застройщик отодвинул сроки сдачи дома с декабря 2019-го на июнь 2020 года. При этом изначально девелопер намеревался достроить его до сентября 2017 года.