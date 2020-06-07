Автомобиль перевернулся после ДТП в Барнауле

Две иномарки столкнулись около 17:40 в поселке Южном. От удара один из автомобилей опрокинулся на бок.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла на пересечении улиц Чайковского и Куйбышева. Столкнулись Toyota Corolla и Mazda Demio.

В результате ДТП пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники МЧС, которые помогали поставить опрокинутый автомобиль Mazda на колеса.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее amic.ru писал о том, что авария с участием трех автомобилей попала на запись камеры видеонаблюдения.