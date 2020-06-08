Барнаульский зоопарк готов принимать гостей

Сегодня, 8 июня, с 10 часов утра барнаульский зоопарк открывает свои двери для посетителей. На первом этапе снятия ограничений по коронавирусу зоопаркам под открытым небом в Алтайском крае разрешили работать.
О радостном событии сотрудники рассказали в социальных сетях.
"Обращаем ваше внимание и очень просим соблюдать все требования: дистанция, маски, обработка рук (антисептик для вас мы приготовили)", – отметили в сообщении.
Ранее в барнаульском зоопарке запустили предварительную продажу билетов, а каждый покупатель мог получить в подарок книгу от директора зверинца Сергея Писарева.
Напомним, 7 июня Виктор Томенко объявил о первом этапе снятия ограничений в Алтайском крае. О том, кому работать можно, а кому нельзя – здесь.
Комментарии
Наконец то!
У людей работы нет, денег нет, тут не до зоопарка.
хоть жаловаться перестанут
Наконец-то выяснится, какие зверюшки подвержены коронавирусу, а какие нет.
8.06.2020 09:12
- гость -
У всех людей денег и работы нет?
Горожане снова могут любоваться животными
Потому то и вэбки он отключил?
Любоваться живыми существами за железными решётками в клетках?! Этот цинизм ещё и детям преподносится, как норма. Диким котикам-свободу, писарева-в клетку, и "любоваться".
8.06.2020 09:31
- гость -
Посмотрите в зеркало, там и увидите, кто первый подвержен. И не только коронавирусу, но и еще кое-чему.
8.06.2020 09:51
гость
Изрек))))))