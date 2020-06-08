Барнаульский зоопарк готов принимать гостей

Сегодня, 8 июня, с 10 часов утра барнаульский зоопарк открывает свои двери для посетителей. На первом этапе снятия ограничений по коронавирусу зоопаркам под открытым небом в Алтайском крае разрешили работать.

О радостном событии сотрудники рассказали в социальных сетях.

"Обращаем ваше внимание и очень просим соблюдать все требования: дистанция, маски, обработка рук (антисептик для вас мы приготовили)", – отметили в сообщении.

Ранее в барнаульском зоопарке запустили предварительную продажу билетов, а каждый покупатель мог получить в подарок книгу от директора зверинца Сергея Писарева.

Напомним, 7 июня Виктор Томенко объявил о первом этапе снятия ограничений в Алтайском крае. О том, кому работать можно, а кому нельзя – здесь.