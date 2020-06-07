Виктор Томенко ввел первый этап снятия ограничений по коронавирусу в Алтайском крае

Виктор Томенко подписал новую редакцию указа о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее глава региона отмечал, что правительство воспользуется любой возможностью для смягчения ограничений.

В новой редакции отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые прибыли в Алтайский край из других регионов. Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний.

Разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе — без использования уличных тренажеров: допускаются совместные занятия не более 2 человек, или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 метров. Местом для таких занятий могут быть только открытые спортивные сооружения (за исключением плавательных бассейнов).

Разрешается деятельность организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по видам деятельности за исключением тех, которые определены в приложении к указу.

В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.

Разрешается розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий на объектах торговли: при площади торгового зала менее 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и при одномоментном нахождении в торговом зале из расчета не более 1 человек на 4 квадратных метра.

Разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и зоопарков на открытом воздухе.

Медицинским учреждениям рекомендовано при оказании медицинских услуг руководствоваться специальным приказом Министерства здравоохранения России. Разрешено проведение плановых медицинских осмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря.

Сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий, приостановлена работа ряда учреждений, где предполагается массовое пребывание граждан. Организации, деятельность которых не запрещена данным указом, должны строго выполнять все предписания Минздрава России и Роспотребнадзора.

Сохраняется запрет на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах.

До 22 июня на территории Алтайского края, в том числе в Белокурихе, приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других подобных объектах. Сохраняется временный запрет на прием и размещение граждан в гостиницах, расположенных за пределами городских округов и административных центров. Сохраняется запрет на проведение досуговых мероприятий на пляжах. На территории Алтайского края продолжает действовать масочный режим.

Органы исполнительной власти Алтайского края обязаны приостановить проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Внеплановые проверки проводятся при наличии таких оснований, как причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при необходимости выдачи разрешений, лицензий, аттестатов, иных разрешительных документов.

Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме предписано регулярно проводить дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах. Владельцы общественного, в том числе междугороднего транспорта, помещений железнодорожных вокзалов и автовокзалов обязаны проводить постоянную обработку транспортных средств и помещений.