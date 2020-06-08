Известный российский актер Павел Деревянко с гражданской супругой Дарьей Мясищевой и двумя дочерьми вновь отдыхает на Алтае. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Одним из мест, которые посетила семья, стал памятник Василию Шукшину в селе Сростки.
"Очень люблю творчество Шукшина, его прозу и режиссерские и актерские работы. Особенно фильм "Калина красная", – признался Деревянко.
После этого актер и его семейство направились в Чемальский район, где у них есть недвижимость.
Как ранее писал amic.ru, Деревянко после отдыха в Горном Алтае настолько восхитился местными красотами, что купил там землю и собирается строить дом.
Деревянко выбрал участок в экопоселке "Седьмое небо" в Чемальском районе на вершине горы. По его словам, одного вида хватило на то, чтобы принять решение о покупке.
Комментарии
После фильма Гитлер Капрут этот человек перестал существовать как актер.
"Павел Деревянко с семьей приехал на Алтай" и нафига он нам нужен? Че не сидится, почему простым людям закрыты зоны отдыха а всякие там рожи экранов свободно катаются, возят заразу?
а сериал девять жизней нестера махно великолепная игра
8.06.2020 08:52
- гость -
Может у Вас и Леонов после «Американского дедушки» перестал для Вас существовать?
А КАК ЖЕ 14 ДНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ??
8.06.2020 09:13
- гость -
К сожалению-или радости не смотрел. А как вам актер Алексей Панин? Какова игра, какой человек.
Счастье-то какое! САМ? УДОСТОИЛ? Да когда ж мы - сирые и убогие- перестанем вести себя, как крепостные, к котрым барин приехал.
8.06.2020 09:06
krash
Никто никуда вас не закрывал, или вы верите сказкам корреспондентов? Едьте,отдыхайте.
09:26
- гость -
А как вам актер Алексей Панин?
Любимый актёр Путина.
8.06.2020 08:52
- гость -
Комедия-не ваш жанр?
а как же закрытые границы и самоизоляция??
8.06.2020 10:04
Гость
Я считаю, что есть темы над которыми не то что смеяться недопустимо но и шутить вскользь. Даже объяснять вам противно очевидные вещи. Благо в моем окружении таких как вы юмористов нет.
Это поколение ржущее над "шутками" кАмеди, не удивляйтесь
8.06.2020 08:52
- гость - После фильма Гитлер Капут этот человек перестал существовать как актер.
А я, только после этого фильма, узнал, что есть такой актёр.