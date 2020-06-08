Павел Деревянко с семьей приехал на Алтай

Известный российский актер Павел Деревянко с гражданской супругой Дарьей Мясищевой и двумя дочерьми вновь отдыхает на Алтае. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Одним из мест, которые посетила семья, стал памятник Василию Шукшину в селе Сростки.

"Очень люблю творчество Шукшина, его прозу и режиссерские и актерские работы. Особенно фильм "Калина красная", – признался Деревянко.



После этого актер и его семейство направились в Чемальский район, где у них есть недвижимость.

Как ранее писал amic.ru, Деревянко после отдыха в Горном Алтае настолько восхитился местными красотами, что купил там землю и собирается строить дом.

Деревянко выбрал участок в экопоселке "Седьмое небо" в Чемальском районе на вершине горы. По его словам, одного вида хватило на то, чтобы принять решение о покупке.