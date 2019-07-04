Известный российский артист Павел Деревянко после поездки на отдых в Горный Алтай настолько полюбил эти места, что приобрел здесь землю и собрался строить на ней дом.
Он выбрал участок в экопоселке Седьмое небо в Чемальском районе на вершине горы. По его словам, одного вида с вершины хватило на то, чтобы принять решение о покупке.
В своем Instagram актер опубликовал фотографию территории, на которой вскоре начнется строительство.
"Невероятной красоты, сногсшибательные виды! Ковры из разнообразнейших цветов! Пьянящий запах гор, хвои и душистых трав!" – так Деревянко описал свой участок, отметив, что там он чувствует себя счастливым.
Комментарии
Пока будет строить все травы и деревья под бульдозер пустит и соседи весь вид закроют , только природу испохабят и всё , а жить там не будут ( как- же ж без тусовок )
Достойная новость для Барнаула!