На Украине заявили о возможности ракетного удара по Сибири

Новые стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США могут нанести ракетные удары по России, не заходя в зону, контролируемую ЗРК С-400 "Триумф".

Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделала украинская консалтинговая компания Defense Express, комментируя недавние полеты этих самолетов над Арктикой вблизи российской границы.

Представитель компании утверждает, что вооружение B-52H Stratofortress обеспечивает пуск ракет на расстояние, превышающее 1200 километров.

"Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири", — заявили в Defense Express.

Как ранее писал amic.ru, Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, речь идет о "небольших учениях", которые предусматривают внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией.

По сценарию, РФ задействует ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории Североатлантического альянса.