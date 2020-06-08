Санатории Белокурихи начали заселять отдыхающих

После указа губернатора Виктора Томенко о снятии части ограничительных мер по профилактике коронавируса отдыхающие устремились в Белокуриху. Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", на курорте уже начали заселять первых отдыхающих.

Ранее amic.ru писал, что, согласно распоряжению Томенко, теперь в Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.

Это одно из послаблений, принятых в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.