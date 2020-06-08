Санатории Белокурихи начали заселять отдыхающих

После указа губернатора Виктора Томенко о снятии части ограничительных мер по профилактике коронавируса отдыхающие устремились в Белокуриху. Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", на курорте уже начали заселять первых отдыхающих.
Ранее amic.ru писал, что, согласно распоряжению Томенко, теперь в Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.
Это одно из послаблений, принятых в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Комментарии
Теперь никакие цифры краю не страшны.
так тише не все сразу устроили пробку на въезде в белокуриху торопыги
ну что коронобесы, не выгорело вам))
Вчера только снял а они уже "устремились" и с утра заселяются?
Дней 10 назад (если не больше) было говорено,что Белокуриха откроется 8-го.
И что,Витя что-то решает?
Здравствуй БелокурихинскаяУхань !!!
8.06.2020 11:48
- гость -
"БелУхань"
Аккурат к голосованию должно "созреть".
8.06.2020 11:44
Гость
А кто по Вашему решает? Им и было принято это решение.
8.06.2020 12:04
- гость -
Особенно пятничное:"..мы проконсультируемся с Московскими специалистами" (примерно)
Вопрос такой:отдыхающие заселятся в санатории,деньги заплатят санаторию.А если вдруг выяснится ,что отдыхающий болен ковидом,его кто будет лечить?санаторий за свой счет или государство?А если от отдыхающего заболеют другие?их за чей счет будут лечить и транспортировать в Барнаул???
8.06.2020 12:15
Гостья
А если от отдыхающего заболеют другие?
Ну что вы как ребёнок? Они просто поменяют вывеску на "Ковидный санаторий". На больницах такое уже проводили.
Прикольная фотка. В условиях масочного режима отдыхать веселей
В каком здании располагается обсерватор на курорте Белокуриха?