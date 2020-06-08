Российский актер Алексей Панин устроил скандал на похоронах народного артиста Михаила Кокшенова. Церемония прощания состоялась накануне, 7 июня, в Москве.

Алексей Панин приехал на похороны со своей невестой. По словам очевидцев, когда актер взял слово, то заявил, что Кокшенов – самый бездарный режиссер, с которым ему приходилось сотрудничать.

"Еще Алла Сурикова. Но я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов – замечательный! Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю! Я ему в лицо это говорил: "Михал Михалыч, вы плохой режиссер!" – якобы заявил Панин.

После этих слов его попросили покинуть ритуальный зал. При этом сам Панин отрицает, что устроил скандал, сообщает StarHit.

Как уже писал amic.ru, о смерти Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Народный артист скончался на 84-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.