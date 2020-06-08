Меры приняли незамедлительно. Несанкционированную свалку убрали в поселке Южном

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Несанкционированную свалку убрали на участке леса в барнаульском поселке Южном, рассказали пресс-службе мэрии.

В ходе обследования было установлено, что свалка располагалась на территории федерального лесного фонда. В связи с этим власти направили арендатору участка уведомление о необходимости очистки мусора. Как отметили в администрации, меры приняли незамедлительно, и с помощью двух единиц техники свалку полностью ликвидировали.

Ранее о свалке в поселке Южном сообщал amic.ru. Как рассказывали местные жители, горы мусора располагались на улице Лесосечная недалеко от Трассы здоровья. При этом отходы там лежали давно, а кучи постоянно пополнялись.