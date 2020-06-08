В барнаульском поселке восстановили водоснабжение после аварии

Холодное водоснабжение оперативно восстановили в барнаульском поселке Ягодное, сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии.

В результате коммунальной аварии без воды остались 504 дома. На место происшествия направили три единицы техники и семь сотрудников городского водоканала.

Они выявили повреждение водопровода и устранили его. Сейчас водоснабжение населения полностью возобновлено.

Как уже сообщал amic.ru, ранее жители Змеиногорска пожаловались на плохое водоснабжение. Для устранения выявленных недочетов в отношении МУП "Водоканал г. Змеиногорска" прокуратура возбудила административное дело.