"Пять недель подряд". Жители Змеиногорска жалуются на отсутствие воды в домах

Жители Змеиногорска в соцсетях жалуются на отсутствие холодной воды в домах в течение нескольких недель. Одна из горожанок Наталья Павлова опубликовала жалобу в своем Instagram.

"Пришла на работу опять в расстроенных чувствах, потому что дома в очередной день опять нет воды. Пять недель подряд в нашем доме", – говорит женщина.

Павлова отметила, что проблема актуальна для всего города, и увидеть воду можно только ночам.

Как сообщает "Змеиногорский вестник", межрайонная прокуратура установила, что почти две тысячи жителей Змеиногорска получают холодное водоснабжение с нарушением допустимых перерывов в подаче. Для устранения выявленных недочетов в отношении МУП "Водоконал г. Змеиногорска" возбуждено административное дело.

Кроме того, прокуратура учла серьезный износ системы водоснабжения в городе и направила в суд иск о возложении обязанности по капитальному ремонту на администрацию Змеиногорска.