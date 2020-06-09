Сотрудники Диагностического центра пожаловались на невыплату компенсаций

Следственный комитет начал проверку по сообщению сотрудников КГБУЗ "Диагностического центра Алтайского края" о невыплате денежных компенсаций врачам, оказывающим медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Ранее об этом писали в соцсетях и региональных СМИ.

"В настоящее время следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале СМИ, при которых сотрудники центра не получили положенные выплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Следственный комитет уже организовывал проверки в медицинских учреждениях по аналогичным сообщениям сотрудников.