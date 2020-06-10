Власти Румынии готовы признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, сообщает РИА "Новости".

Соответствующие тезисы содержатся в проекте национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, который уже одобрил президент Клаус Йоханнис. Документ опубликован на сайте главы государства. Новая стратегия вступит в силу, если ее поддержат обе палаты румынского парламента.

В стратегии выражают беспокойство по поводу наращивания военного потенциала России, что, по мнению авторов документа, "создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря".

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter назвал такие заявления "ложными банальностями".

"Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об "агрессивности" России, – написал Пушков. – Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию".

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