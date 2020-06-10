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Румыния собирается признать Россию враждебным государством

, ИА "Амител"
Президент Клаус Йоханнис поддержал новый проект национальной стратегии обороны государства
Фото: report.az

Фото: report.az

Власти Румынии готовы признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, сообщает РИА "Новости".

Соответствующие тезисы содержатся в проекте национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, который уже одобрил президент Клаус Йоханнис. Документ опубликован на сайте главы государства. Новая стратегия вступит в силу, если ее поддержат обе палаты румынского парламента.

В стратегии выражают беспокойство по поводу наращивания военного потенциала России, что, по мнению авторов документа, "создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря".

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter назвал такие заявления "ложными банальностями".

"Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об "агрессивности" России, – написал Пушков. – Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию".

Ранее amic.ru писал, что на Украине назвали способ нанести ракетный удар по Сибири и Арктике.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.06.2020 11:58
- гость -

даже бывшие друзья уже прекрасно поняли что из себя представляет Россия по правлением просроченного

10.06.2020 12:01
- гость -

А что Пушков забыл во вражеском Твиттере?

10.06.2020 12:05
Nic

Что его заставят сказать, то и скажет.

10.06.2020 12:06
- гость -

11:58
- гость -
даже бывшие друзья уже прекрасно поняли

Считаете, что цыгане насмотрелись на Крым и гниющее ОРДЛО?
Кстати:

В ЛНР снова бастуют шахтеры
Трудовой коллектив шахты направил обращение к министру угольной промышленности ЛНР, в котором указал на то, что отсутствие денежных средств может привести к социальному взрыву.
07.06.2020 в 23:19, просмотров: 33476

Шахтеры из шахты «Комсомольская» города Антрацит приняли решение продолжить забастовку, которая началась 5 июня. Две смены горняков отказываются выходить на поверхность, пока руководство не выплатит им задолженности по зарплате.
На шахте «Комсомольская» в Антраците с 5 июня продолжается забастовка горняков. Шахтеры отказываются выходить на поверхность, пока им не выплатят зарплату за март и апрель. Сообщается, что под землей находится более 100 человек.

6 июня сообщество «Луганский инсайд» сообщило, что в руководстве «Востокугля» планируют уволить бастующих работников по статье, предварительно выплатив им задолженность по зарплате. Рабочим, которые не участвуют в забастовке, обещали отдать остатки за март, часть апреля и весь май на следующей неделе.

10.06.2020 12:12
Guest

10.06.2020 11:58
- гость -
даже бывшие друзья уже прекрасно поняли что из себя представляет Россия по правлением просроченного

Таких друзей - за шкирку, да в музей. Еще Алоизыч говорил, что-то вроде: если румыны начали войну и оказались в числе победителей, то это значит, что они уже предали тех, с кем начинали. Так что в друзья их записывать, это как змею целовать. А что до их заявлений, то это обычная лимитрофская манера привлекать к себе внимание и раздувать свою значимость на пустом месте. Никакая Румыния не может являться сколь-нибудь серьезным участником военного противостояния по определению. Только как территория для размещения баз НАТО. Вот и пытаются из этого какие-то плюшки извлечь.

10.06.2020 12:13
- гость -

Ещё одна моська..)))

10.06.2020 12:15
- гость -

Чё? Цыгане хотят признать РФ врагом? Попутали чтоли?

10.06.2020 12:15
- гость -

10.06.2020 11:58
- гость -
даже бывшие друзья уже прекрасно поняли что из себя представляет Россия по правлением просроченного

Особенно дружба была крепка после 22 июня 1941

10.06.2020 12:17
- гость -

12:12
Guest
Еще Алоизыч говорил, что-то вроде:

Авторитетный для вас источник? Разделяете его убеждения?

10.06.2020 12:32
- гость -

Россия очередной раз схавает, а когда начнет отвечать действиями, тогда ее начнут уважать, я бы после признания, через 24 часа отправил всех цыган на родину.

10.06.2020 12:34
- гость -

родина цыган - Индия

10.06.2020 12:39
- гость -

т.е. не НАТО свои базы около России располагает, а Россия войска вдоль границ НАТО? И при этом - мы агрессоры, что располагаем оборону вдоль их баз?

10.06.2020 12:41
Guest

10.06.2020 12:17
- гость -
12:12
Guest
Еще Алоизыч говорил, что-то вроде:

Авторитетный для вас источник? Разделяете его убеждения?

Ни в коем случае не разделяю. Просто констатирую, что с такими "друзьями" и врагов не нужно. Поэтому не стоит уподобляться Алоизычу в его самонадеянности и надеждах на "дружбу" с некоторыми государствами.

10.06.2020 12:47
гость

Румыния собирается признать Россию враждебным государством

Хоть бы не напала

10.06.2020 13:07
Правда

Всю Восточную Европу сейчас содержат когда-то побеждённые нами немцы. И содержат так, что уровень жизни там минимум в ДВА раза, лучше нашего. Это знает население наших бывших сателлитов, поэтому нас там массово презирают.
Румыния к тому же - это самая доступная страна ЕС для покупки гражданства, которое позволяет жить в любом месте Европы и путешествовать практически по всему миру без виз. Поэтому даже мелкие чиновники и силовики из отдалённых регионов даже районнного уровня массово покупают там паспорта, недвигу где-нибудь в Прибалтике и "на пенсию" массово смываются в "выгнивающую гейропу" из ограбляемой ими изнутри страны.
Жили бы мы лучше их, тянулись бы к нам. А так заслуживаем такого отношения, какого заслуживаем - откровенно презирают!

10.06.2020 13:18
- гость -

Крым ваш? Ваш! Ну так к нему всё остальное так сказать пакетом идёт.

10.06.2020 13:24
Guest

10.06.2020 13:07
Правда
Всю Восточную Европу сейчас содержат когда-то побеждённые нами немцы. И содержат так, что уровень жизни там минимум в ДВА раза, лучше нашего. Это знает население наших бывших сателлитов, поэтому нас там массово презирают.

Всегда доставляли эти сказочки про уровень жизни "в два (три, четыре - нужное подчеркнуть) раза выше", чем у нас. Вот автор данного конкретного утверждения готов раскрыть цифры своего бедственного (или наоборот) положения? А подкрепить свои слова данными? Только не нужно приводить таблички с цифрами абсолютного размера средней зарплаты - там, где выше средний заработок, там дороже стоит жизнь. Кстати, насчет "недвиги в Прибалтике" - уж года два, как лавочка прикрылась. Особенно после того, как некоторых "вложенцев" в недвижимость, прицеливающихся к еврогражданству, откровенно кинули на государственном уровне в той же Латвии.

И не нужно так уж глупо лгать. Нас там не презирают. Нас там боятся. И боятся не потому, что мы агрессивные. А потому, что им заливают помойкой мозги не хуже, чем вам с вашими влажными мечтами о "счастье за бугром".)))

10.06.2020 13:25
- гость -

10.06.2020 11:58
- гость -
даже бывшие друзья уже прекрасно поняли что из себя представляет Россия по правлением просроченного
-------------
Румыния сейчас - НАТОвская подстилка. Что ей сказали сверху говорить и делать, то она и делает.

10.06.2020 13:28
- гость -

10.06.2020 13:18
- гость -
Крым ваш? Ваш! Ну так к нему всё остальное так сказать пакетом идёт.
------------
А ты на чужой каравай рот не разевай!

10.06.2020 13:29
гость

Вот радость -то для укропов и прозападных лизозадов !
А от Румынии это не впервой . Гни _да - она и есть гни_да .Как только кто на Россию нападает она (Румыния) всегда с ними в надежде хоть чем-то поживиться , правда потом плачется , что они не хотели , их заставили и пожалейте их сирых да убогих .

10.06.2020 13:31
- гость -

Средняя зарплата в Румынии 1080 евро.
Средняя зарплата в Алтайском крае 400 долларов.

Кто тут подстилка НАТО, а кто Москвы?

10.06.2020 13:36
- гость -

10.06.2020 13:31
- гость -
Средняя зарплата в Румынии 1080 евро.
Средняя зарплата в Алтайском крае 400 долларов.

Кто тут подстилка НАТО, а кто Москвы?
-----------
Я понятия не имею, какие зарплаты в Румынии. Но, говорят, некоторые проститутки вполне себе богато живут. Ты-то что предлагаешь сделать Алтайскому краю? Отделиться?

10.06.2020 13:38
Правда

Цитата: Нас там боятся.
------
Никто уже давным-давно никого не боится, поскольку "гейропейцы" на бытовом уровне видят, как наши же силовики и тем более чиновники массово валят к ним.
Недвига в Латвии или Эстонии и паспорт Румынии позволяют пересекать их границу и жить в прибалтике или вообще где угодно, хоть в Берлине.
Что касается военной мощи "энергетической суперсверхдержавы", то уже все поняли всё про её дутость на абсолютно пустом и отсталом месте, когда турки своими дронами с дизелями, сделанными, между прочим, по немецкой лицензии, массово покрошили и наших "ихтамнетов", и наши комплексы ПВО в Сирии и Ливии.

10.06.2020 13:39
- гость -

13:36
- гость -
Но, говорят, некоторые проститутки вполне себе богато живут.

Вы к каким себя относите? Богатым или не очень? Он вроде про уровень зарплат и жизни говорил, а вы зачем то о себе рассказывать начали.

10.06.2020 13:43
- гость -

13:36
Отделиться?
----
Как те хохлы на Донбассе? Что бы превратиться в кучу никем непризнанного ОРДЛО? При клятых биндерах донбасские хохлы-шахтёры получали $1000, а теперь 7 000 полновесных рублей и то дают не всегда, приходится бастовать прямо в шахте.

10.06.2020 13:44
- гость -

А от Румынии это не впервой . Гни _да - она и есть гни_да .Как только кто на Россию нападает она (Румыния) всегда с ними в надежде хоть чем-то поживиться ,

Сколько раз такое было?

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