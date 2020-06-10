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Погода поняла, что от нее требуется на выходных. Жара идет в Алтайский край

, ИА "Амител"
В регионе обещают до +34 градусов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Длинные выходные порадуют жителей Алтайского края по-настоящему летней жаркой погодой. Синоптики обещают дожди, но кратковременные. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

Так, уже в четверг, 11 июня, в регионе днем – от +24 до +29 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. В Барнауле в четверг +24...+26 градусов и также преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

В День России, 12 июня, в Алтайском крае температура воздуха составит +27...+32 градуса, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле в пятницу +27...+29 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 3-8 м/с.

13 июня в регионе обещают +29...+34 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с. В Барнауле в субботу +29...+31 градус. К вечеру кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

14 июня в Алтайском крае +27...+32 градуса, кратковременный дождь, гроза. В Барнауле в воскресенье +30...+32 градуса, во второй половине дня кратковременный дождь.

Как уже сообщал amic.ru, также в Алтайском крае до 15 июня действует штормовое предупреждение в связи с повышенной пожароопасностью.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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