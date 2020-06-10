Первую тройню в году выписали из алтайского перинатального центра

Первую в 2020 году тройню в алтайском перинатальном центре "Дар" выписали из роддома, сообщает пресс-служба медучреждения в своем аккаунте в Instagram.

Две девочки и мальчик. появились на свет у супругов Прыженковых 26 апреля и провели в медучреждении больше месяца. Это связано, в том числе, с очень маленьким весом. При рождении малыши весили 1820, 1520 и 1130 граммов.

Неделю они провели в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Второй этап выхаживания был в отделении патологии и интенсивной терапии новорожденных.

"Все трое сразу же стали отлично набирать вес. Особо отличился мальчишка: Женя, при рождении весивший 1820 г, сейчас уже 3255 г! По килограмму с небольшим прибавили и его сестренки", — рассказала врач-неонатолог Инна Меденцева.

Стоит отметить, что по информации пресс-службы правительства Алтайского края, в регионе с начала года родились три тройни: две девочки и 10 мальчиков.

Ранее amic.ru писал, что для безопасности роженицы врачи решили делать кесарево сечение. Операция прошла успешно. Детям дали имена Алиса, Виктория и Евгений.

Счастливая мать выразила благодарность акушерам и их помощникам, которые успешно справились с приемом родов и выхаживанием новорожденных. Она призналась, что о детях супруги мечтали последние семь лет и появление тройни – самый счастливый день в их жизни.