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Труп мужчины нашли на берегу реки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Место происшествия осмотрели полицейские и спасатели
Фото: 'Инцидент Рубцовск'

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Безжизненное тело мужчины обнаружили на берегу реки Алей в Рубцовске, сообщил очевидец вечером 10 июня в паблике "Инцидент Рубцовск".

По его словам, труп прибило к берегу в районе улицы Некрасова. Его обнаружили игравшие неподалеку дети.

Горожане сообщили в оперативные службы о страшной находке. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.

Официальной информации о погибшем еще не поступало. Не исключено, что мужчина утонул в другом месте выше по течению.

Ранее amic.ru писал, что пропавшего на майские праздники 35-летнего таксиста из Новосибирска по имени Андрей нашли мертвым в Рубцовске.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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