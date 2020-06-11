Труп мужчины нашли на берегу реки в Алтайском крае

Безжизненное тело мужчины обнаружили на берегу реки Алей в Рубцовске, сообщил очевидец вечером 10 июня в паблике "Инцидент Рубцовск".

По его словам, труп прибило к берегу в районе улицы Некрасова. Его обнаружили игравшие неподалеку дети.

Горожане сообщили в оперативные службы о страшной находке. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.

Официальной информации о погибшем еще не поступало. Не исключено, что мужчина утонул в другом месте выше по течению.

Ранее amic.ru писал, что пропавшего на майские праздники 35-летнего таксиста из Новосибирска по имени Андрей нашли мертвым в Рубцовске.