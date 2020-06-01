Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым в Алтайском крае

Пропавшего на майские праздники 35-летнего таксиста из Новосибирска по имени Андрей нашли мертвым в Рубцовске, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на областное МВД.

Поиски мужчины длились почти три недели – с 10 мая. Именно тогда около девяти часов утра мужчина уехал из дома на улице Новоселов и перестал выходить на связь. Все, что было известно полиции, – это то, что он находился за рулем белого Huyndai Solaris с наклейками сервиса такси Uber и был одет в голубую рубашку, синие джинсы и черные мокасины.

Спустя почти три недели, 26 мая, труп мужчины нашли в Рубцовске. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.