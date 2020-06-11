Дождей будет больше обычного. Росгидромет рассказал о погоде на июль в Алтайском крае

В июле жителей Алтайского края ожидает повышенное количество осадков, сообщает Росгидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, северная и западная часть региона попадет в зону повышенных осадков. При этом температура в этих районах будет незначительно ниже нормы, а в остальных частях региона – немного выше.

Отметим, что норма среднемесячной температуры в Барнауле в июле составляет около +20°С.

Напомним, что май этого года в Алтайском крае выдался исключительно жарким – среднемесячная температура воздуха в регионе превысила норму на 2-3°С. Из-за этого в лесах начался аномально ранний грибной сезон, а в большинстве районов края успели созреть ягоды.