Барнаулец устроил одиночный пикет с плакатом "Путина в отставку"

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о мужчине, который устроил на улице одиночный пикет. Акцию с плакатом "Путина в отставку" он провел на парковке у ТЦ "Галактика".

"Примечательно, что рядом с ним стоял мужчина в олимпийке с надписью СССР. Был ли это участник или мужчина просто проходил мимо, не уточняется", – подметил автор поста.

В комментариях один из пользователей рассказал, что мужчина – не единственный, кто вышел на улицы с плакатом. Барнаулец заметил на площади Октября женщину с лозунгом аналогичного содержания.

Ранее в Сети появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. На данный момент ее подписали более 60 тысяч человек.