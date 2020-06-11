Барнаулец устроил одиночный пикет с плакатом "Путина в отставку"

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о мужчине, который устроил на улице одиночный пикет. Акцию с плакатом "Путина в отставку" он провел на парковке у ТЦ "Галактика".
"Примечательно, что рядом с ним стоял мужчина в олимпийке с надписью СССР. Был ли это участник или мужчина просто проходил мимо, не уточняется", – подметил автор поста.
В комментариях один из пользователей рассказал, что мужчина – не единственный, кто вышел на улицы с плакатом. Барнаулец заметил на площади Октября женщину с лозунгом аналогичного содержания.
Ранее в Сети появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. На данный момент ее подписали более 60 тысяч человек.
Комментарии
"Примечательно, что рядом с ним стоял мужчина в олимпийке с надписью СССР. Был ли это участник или мужчина просто проходил мимо, не уточняется"
Наша полиция долго разбираться не будет. Сделает фоточку и пришьёт к делу. А потом покажут её судье со словами "Какой же это одиночный пикет если мужиков два?"
скорее всего так и будет, не исключено что и мужик в олимпийке подстава
А так идея хорошая.
Началось, дообнулялся...
Когда к мужику подойдут полицейские, ему надо попросить полицейского подержать плакат, под каким нибудь предлогом, а другому человеку, сделать фото и указать, что в пикете принимали участие полицейские.
В связи с пандемией психушку по домам распустили?
Всякие пузаны с надписью на футболке "Рождённый в СССР" не уже ли не понимают, что Путин, это последний шанс возродить их совок.
11.06.2020 16:03
- гость -
Так ее давно распустили, они все в дурдуму сбежали и законы принимают!
Сгнобит дядьку режим
Де-факто Россия - страна с узаконенной коррупцией. Сейчас 1 июля все сходят на выборы, перезаражаются. И это всё лишь из-за того, что кому-то очень хочется себя в должности увековечить. Космонавтику развалили, здравоохранение на инвалидности. А мы-то и довольны!
11.06.2020 16:04
Итальянец
Всякие пузаны с надписью на футболке "Рождённый в СССР" не уже ли не понимают
Они хотят старый совок без олигархов. Ну не понимают они, что в одну реку не войти дважды.
11.06.2020 16:03
- гость -
Хоть родных повидаете.
Ну поди оплатят ему, в рабочее время стоит
Кто-то с Амика?
Сразу бы ввели в конституцию раздел : "Престолонаследование"
когда система вся прогнила, бесполезно менять одну деталь...
Как в Белоруссии, там вечно обнуленный
В 1917 всю систему поменяли. Умерло тогда много
11.06.2020 16:34
гость сейчас не меньше умирает..
11.06.2020 16:30
- гость -
когда система вся прогнила, бесполезно менять одну деталь...
Даже если все детали поменять, то не полетит У нас народ не выбирает районного судью, участкового, главу района, мэра. Что это за демократия? К тому же надо вспомнить, что в названии страны Российская Федерация есть слово федерация - несколько государственных образований, юридически обладающих определенной политической самостоятельностью, образуют одно союзное государство. Почему же мы тогда отсылаем налоги в Москву, а в замен нам присылают губернатора?
Тут надо устройство менять, а не детали. Хотя к новому устройству старые детали точно не подойдут.
Я за отставку Путина.
11.06.2020 16:43
- гость -
гость сейчас не меньше умирает
В ГУЛАГЕ меньше. И в застенках НКВД
Путина еще укронацисты не любят. И пропиндосы. А с плакатом простой парень, рожденный в СССР. Просто он сегодня не на работе. Наверное из-за Путина работу потерял. Или из-за пандемии. Хотя одно другому не мешает. В его голове
11.06.2020 16:27
- гость -
Сразу бы ввели в конституцию раздел : "Престолонаследование"
А если дух ссыкух нарожал
Где царя брать?
кто-нибудь Конституцию РФ видел-читал ?