Похолодание придет в Алтайский край уже к вечеру воскресенья, 14 июня. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Уже к вечеру воскресенья, 14 июня, в край придет холодный фронт, который принесет с собой ливни и грозы. Ожидается порывистый ветер, скорость которого составит 9-14 м/с, с порывами до 18-23 метров. И если по югу синоптики еще обещают жаркую погоду (+28...+33 градуса), то по северо-западу столбики термометра покажут +22...+27.

В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае ожидается порывистый ветер и дожди различной интенсивности. Ливни и даже град прогнозируют в предгорных районах. Температура воздуха днем +17...+22 градуса.

В Барнауле в понедельник днем +18...+20 градусов, преимущественно без осадков, но к вечеру не исключен дождь. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Как уже сообщал amic.ru, в ближайшие длинные выходные с 12 по 14 июня синоптики обещают жаркую погоду. Дожди, если и будут, то кратковременные.