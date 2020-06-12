Непризнанный. "Художник", изрисовавший стены домов в Барнауле, закрасил свои творения

Фото: пресс-центр администрации города Барнаула

Барнаулец, изрисовавший стены многоэтажных зданий в Центральном районе города, устранил результаты своего вдохновения, сообщает пресс-центр мэрии.

Как уже писал amic.ru, граффити на стенах жилых домов начали появляться с середины мая. Последним творением граффитиста стали огромные надписи на домах по проспекту Социалистическому, 69, и улице Партизанской, 82.

Тогда по поручению главы города Вячеслава Франка администрация Центрального района и ТСЖ написали заявления в полицию, также стражи порядка усилили рейды по территории.

В результате стражи порядка смогли установить личность барнаульца и заставить его восстанавливать испорченное имущество за свой счет. Кроме того, в отношении "художника" возбудили административное дело.

На сегодняшний день он уже закрасил граффити на Партизанской и Социалистическом.