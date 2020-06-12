Непризнанный. "Художник", изрисовавший стены домов в Барнауле, закрасил свои творения

Фото: пресс-центр администрации города Барнаула
Барнаулец, изрисовавший стены многоэтажных зданий в Центральном районе города, устранил результаты своего вдохновения, сообщает пресс-центр мэрии.
Как уже писал amic.ru, граффити на стенах жилых домов начали появляться с середины мая. Последним творением граффитиста стали огромные надписи на домах по проспекту Социалистическому, 69, и улице Партизанской, 82.
Тогда по поручению главы города Вячеслава Франка администрация Центрального района и ТСЖ написали заявления в полицию, также стражи порядка усилили рейды по территории.
В результате стражи порядка смогли установить личность барнаульца и заставить его восстанавливать испорченное имущество за свой счет. Кроме того, в отношении "художника" возбудили административное дело.
На сегодняшний день он уже закрасил граффити на Партизанской и Социалистическом.
Комментарии
Есть мнение, что граффити - это искусство а власти - ничего не понимающие бараны. Наберите в поисковике что-то типа "красивые граффити" и вы получите достойные примеры. Обсуждаемые каляка-маляки явно не из их числа. Если уж из тебя творчество рвется, то докажи, что хорошо и красиво рисуешь, получи согласие хозяина холста и твори. В противном случае рисуй у себя в дома на стенке.
Ога... Терь будут убогие белые квадраты. .. Пусть весь дом красит.
Этот художник спросил жильцов? Власти? Он получил соответствующие разрешения? А чем ему стена собственной комнаты не угодила? Там рисуй сколько угодно у себя дома, то, что тебе принадлежит по праву.
Я вот прохожу мимо машины, мне она не нравится, стоит такая некрасивая, возьму думаю баллончик с краской добавлю пару штрихов, а может ещё чего ей не хватает? А может у неё четвёртое колесо лишнее? А может дырки от монтировки на багажнике не хватает...
Есть правила общежития (в том числе и в рамках города), есть закон и его надо выполнять, если каждый будет делать то, что захочет- ничего хорошего не выйдет из этого.
Я видел эти твАрения вживую. Хрень. Лучше бы Винни Пуха нарисовал. Чесслово.
12.06.2020 09:56
Александр
+100500!
Тут дело даже в официальных законах. С детства всех приучают "Чужое не тронь и не испорть".
Хотя вот я бы, например, хотел, что-бы большая и унылая стена моего дома была оформлена красивым, талантливо сделанным, со смыслом, рисунком. НО по согласованию со мной и другими жильцами.
А штраф за что?За нравственные страдания администрации Центрального района?
Допрыгался Серёженька) замазюкал свои уродства)
Интересно, как это он умудрился такое нарисовать на такой высоте, что никто не засёк? Тут спецснаряжение промальпиниста нужно, страхующий напарник. На крышу, опять же, доступ закрыт. И это дело явно не на 10 минут, да и сбежать быстренько не получится, если засекут. Что, никто не видел, не слышал? В людных местах хулиган работал.
Бегал как-то несколько лет назад один утырок по Сулиме, и везде струячил с балончика "zefir".
Надеюсь его тоже нагнули.
Краской все окна внизу засрали?