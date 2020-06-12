Андрей Мерзликин устроил фотосессию в Барнауле

Известный российский актер Андрей Мерзликин перед отбытием из Алтайского края сделал несколько снимков на фоне достопримечательностей Барнаула. Фотографии он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
"Барнаул. Покидая Алтайский край, говорим спасибо и до встречи!" – написал артист.
Больше всего кадров они с женой Анной Осокиной сделали в Нагорном парке. В частности, их заинтересовал вид с террасы, буквы "Барнаул" и туристическая эмблема краевой столицы, которую вернули спустя три года после того, как ее разрушил ураган.
Ранее amic.ru писал, что другой популярный российский актер Павел Деревянко с гражданской супругой Дарьей Мясищевой и двумя дочерьми вновь отдыхает на Алтае. Одним из мест, которые посетила семья, стал памятник Василию Шукшину в селе Сростки.
Комментарии
С таким лицом и харизмой не сыграл роли кровавого чекиста большевика,не продался либерастам-наш человек.
Молодцы приятно
Мерзликин, Деревянко...
Так и быть, уговорили.
Пойду погуглю какой-нибудь отечественный кин.
Может даже и с ними...