Андрей Мерзликин устроил фотосессию в Барнауле

Известный российский актер Андрей Мерзликин перед отбытием из Алтайского края сделал несколько снимков на фоне достопримечательностей Барнаула. Фотографии он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Барнаул. Покидая Алтайский край, говорим спасибо и до встречи!" – написал артист.

Больше всего кадров они с женой Анной Осокиной сделали в Нагорном парке. В частности, их заинтересовал вид с террасы, буквы "Барнаул" и туристическая эмблема краевой столицы, которую вернули спустя три года после того, как ее разрушил ураган.

Ранее amic.ru писал, что другой популярный российский актер Павел Деревянко с гражданской супругой Дарьей Мясищевой и двумя дочерьми вновь отдыхает на Алтае. Одним из мест, которые посетила семья, стал памятник Василию Шукшину в селе Сростки.