Путин поздравил народ с Днем России, упомянув поправки к Конституции

Российский лидер Владимир Путин в начале мероприятия по вручению золотых медалей "Герой Труда РФ" обратился к россиянам, поздравив население с Днем России. Речь президента опубликована на сайте Кремля.

Путин напомнил о "непревзойденном мужестве предков, их вере и любви к Отечеству", которые создавали "тысячелетнюю историю, наполненную страницами великой славы и гордости".

По словам главы государства, именно "пронзительное чувство Родины" помогло гражданам страны "пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях".

"Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ, – заявил Путин. – Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России".

Он выразил уверенность, что аналогичного мнения придерживается подавляющее большинство россиян.

Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.

Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.

Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.