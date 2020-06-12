Путин поздравил народ с Днем России, упомянув поправки к Конституции

Российский лидер Владимир Путин в начале мероприятия по вручению золотых медалей "Герой Труда РФ" обратился к россиянам, поздравив население с Днем России. Речь президента опубликована на сайте Кремля.
Путин напомнил о "непревзойденном мужестве предков, их вере и любви к Отечеству", которые создавали "тысячелетнюю историю, наполненную страницами великой славы и гордости".
По словам главы государства, именно "пронзительное чувство Родины" помогло гражданам страны "пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях".
"Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ, – заявил Путин. – Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России".
Он выразил уверенность, что аналогичного мнения придерживается подавляющее большинство россиян.
Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.
Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.
Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.
Комментарии
...к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков...
Просто к военному параду 24 июня на Красной площади кое-какие места картонками заколотим,проведём военный парад,потом группа плотников с клещами гвоздики вытащат,картонки уберут и всё останется как тогда раньше было.Враг не прошёл, Победа была за нами.Мы победили.
Но гвоздями сейчас несовременно и не по европейски ,модно саморезы с шуроповёртами.А там есть функция:подача в обратную сторону.
А почему на президента презерватив не накинули? Обстановка нормализуется, но ещё же опасно.
Плешивый и его многочисленная рать и так основы нынешней конституции не соблюдают,какие в опу поправки тогда?!?