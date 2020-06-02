1 июля вся страна будет отдыхать. И голосовать – за поправки в Конституцию. В Центризбиркоме говорят, что коронавирус голосованию (которое, кстати, растянется вообще на неделю) не помеха: мол, отдать свой голос за изменение Основного закона страны будет проще и безопаснее, чем сходить в магазин. О том, как россияне будут голосовать (по почте, дома или в армейских палатках), мы подробнее рассказали здесь (почитайте, изумитесь). А заодно посмотрите и вспомните, за что именно мы должны (или нет?) отдать свой голос в разгар пандемии.

Главное, что изменится в Конституции, мы уже знаем – президентские сроки Путина обнулятся и он сможет править страной еще 12 лет. Что еще нам принесет Основной закон России в редакции 2020 года? Смотрите инфографику amic.ru – там много интересного (для увеличения картинки нажмите на нее).