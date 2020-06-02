1 июля вся страна будет отдыхать. И голосовать – за поправки в Конституцию. В Центризбиркоме говорят, что коронавирус голосованию (которое, кстати, растянется вообще на неделю) не помеха: мол, отдать свой голос за изменение Основного закона страны будет проще и безопаснее, чем сходить в магазин. О том, как россияне будут голосовать (по почте, дома или в армейских палатках), мы подробнее рассказали здесь (почитайте, изумитесь). А заодно посмотрите и вспомните, за что именно мы должны (или нет?) отдать свой голос в разгар пандемии.
Главное, что изменится в Конституции, мы уже знаем – президентские сроки Путина обнулятся и он сможет править страной еще 12 лет. Что еще нам принесет Основной закон России в редакции 2020 года? Смотрите инфографику amic.ru – там много интересного (для увеличения картинки нажмите на нее).
Комментарии
Согласно статье 136 Конституции РФ, поправки вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее двух третей субъектов РФ. Так все эти органы полностью подконтрольны, то всё уже одобрено. Зачем это голосование если поправки уже вступили в силу?
Красивая картинка, молодцы рисовальщики, постарались.
А где портрет Вовы в белом венчике из роз?
14.03.2020 10:17
А по существу есть что сказать?
14.03.2020 10:22
- гость -
14.03.2020 10:17
А по существу есть что сказать?
А по существу вован с друзьями разворовали и уничтожили страну, и самое главное зло, создали таких как ты, продаванов Родины, ради денег готовых говорить про черное что это белое, что разрушитель на самом деле созидатель и т.д.
Не надо смотреть картинки, надо помнить главное - голосовать против поправок, кто за - тот за дальнейшее обнищание страны.
Не надо смотреть картинки, надо помнить главное -Нам всё равно как стадо проголосует, Мы посчитаем как нам надо. А стадо может и дальше "блеять" в интернетах.
10:22 - гость - @А по существу есть что сказать?@
Через поисковик находим:
"Мария Прусакова о поправках в Конституцию! Позиция - никакой поддержки!"
Не надо смотреть картинки, надо помнить главное -Нам всё равно как стадо проголосует, Мы посчитаем как нам надо. А стадо может и дальше "блеять" в интернетах.
Ну ты то не стадо - расскажи, что надо делать-то.
Вы утром в пробках стоите? Какое обнищание.
14.03.2020 10:32
А у тебя,дружочек,кроме вселенской злобы ко всем ничего нет.Ты меня совсем не знаешь,а уже зачислил в продаваны Родины.И про вована с друзьями ты сам себе придумал,хотя и про них ты ни черта толком не знаешь.Пустышка одним словом.Не обижайся.
Вы утром в пробках стоите? Какое обнищание.
Очередной твердолоб, думающий, что ведро в кредит признак достатка. А еще у нас компы есть и телефон у каждого
«Кома - это тоже стабильность» - из выступления Прусаковой
11:00
А я и не хочу тебя знать. И вована твоего с его кагалом в гробу видал. И страна вас проклинает, даже малые дети.
Милый ты у меня первый, первый после кого? После обнуления.
14.03.2020 11:04
Пионер,А что есть признак достатка?
14.03.2020 11:00
- гость -
14.03.2020 10:32.Пустышка одним словом.Не обижайся.
Как я могу обижаться на чела у которого интеллекта 5% от моего интеллекта?
14.03.2020 10:22
А существа нет!
14.03.2020 11:00
- гость -
Ты видать не в курсе или приделе, по другому тут никак!
Президенту запрещается иметь счета и хранить ценности в иностранных банках.
Вот это номер
Сенаторам и депутатам, судьям и прокурорам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом
Пропиндосы и коррупционеры будут против. Они сделают все, чтобы это не прошло
14.03.2020 11:33
А недвижимость можно!
Сенаторам и депутатам, судьям и прокурорам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом
Сейчас все сенаторы и депутаты, судьи и прокуроры объединятся, чтобы сказать свое решительное нет? Тогда это не пройдет
14.03.2020 11:35
гость
Да, я тоже заметил. Ну хоть счета и гражданство запрещают. Как еще это пройдет, посмотрим
Русский язык является государственным, как язык «государствообразующего народа»
А про 30 миллионов русскоязычных в странах бывшего СССР забыли?
Государство защищает «институт брака как союз мужчины и женщины»
Толерасты будут против
Местный, он не может быть не в курсе. Даже Соловьев не верит в то, что говорит в своих передачах, а говорит он, что у нас лучшая медицина, что путин женат на России поэтому не женат на женщине, и много всякой чуши.
Так и -гость 14.03.2020 11:00 - просто из едрисни, дежурит он сегодня на Амике от администрации.
Отчуждение территории и призывы к таким действиям запрещаются
Так тогда вопрос с Курилами закроется
Сенаторам и депутатам, судьям и прокурорам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом
Вся едрасня, которая сегодня дежурит от администрации - против
14.03.2020 11:36
Уже отклонили, сказав, что это домик в Прибалтике, где они детство провели.
14.03.2020 11:40
гость
Удивляюсь, почему счета за рубежом не отклонили. И иностранное гражданство
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России
Дети не могут появляться от однополых браков. Неужели в цивилизованном мире, где разрешены однополые браки, дети не приоритет?
Где все 206 поправок? Что вы нам неполную картинку нарисовали? Или ваш дизайнЁр поленился?
Я правильно поняла? Теперь будут пожизненные сенаторы— за особые заслуги? И что значит неприкосновенность бывших президентов—а если они совершали противоправные поступки и об этом узнали позже?
Поправки в Конституцию, за которые россияне будут голосовать 22 апреля. Инфографика
Почему это за? Я буду голосовать против
Сенаторам и депутатам, судьям и прокурорам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом
Я буду голосовать против. Как это сенаторы и депутаты, судьи и прокуроры будут без счетов за рубежом?
Зачем вообще тогда нужно депутатство, судейство и прокурорство, если большую зарплату нельзя будет за рубеж вывозить?
14.03.2020 11:48
Зануда,пожизненными сенаторами будут не все,а не сколько.Остальные на шесть лет.Бывшие президенты будут иметь статус неприкосновенного,но в случае выявленных и доказанных проступков,будут лишены этого статуса и преданы суду.
14.03.2020 10:10
АБОРИГЕН
Денег тупо попилить и придать легитимность гос.перевороту
Получается пожизненные сенаторы пожизненно не смогут иметь иностранное гражданство и счета за рубежом
Лишение чиновников счетов за рубежом это госпереворот. Так любой чиновник считает
Я буду голосовать против. Как это сенаторы и депутаты, судьи и прокуроры будут без счетов за рубежом?
Но недвигу можно иметь? А членам их семей можно иметь зарубежные счета?
Государство защищает «институт брака как союз мужчины и женщины»
Толерасты будут против
В семейном кодексе это прописано. Вы настолько себя чувствуете, что можете с мужиком начать жить, что Вам постоянно надо напоминать, что брак - союз мужчины и женщины?
14.03.2020 11:04
Пионер,А что есть признак достатка?
Тот гражданин, который работает, не оформляя пособий и кредитов (ипотека исключение) вполне успешен финансово. Все остальное - нищета.
14.03.2020 11:37
гость
Это в семейном кодексе прописано
Лишение чиновников счетов за рубежом это госпереворот. Так любой чиновник считает
А лишать кто будет? А наказание какое? А на жену или детей можно счет открыть?
Ты жалок тролль
22 апреля россияне (несмотря на коронавирус)
Похрен что перезаражаются и подохнут,главное вовку потешить
=за которые россияне будут голосовать=
а может "ПРОТИВ", а не "ЗА"!
14.03.2020 11:04
Пионер,А что есть признак достатка?
Тот гражданин, который работает, не оформляя пособий и кредитов (ипотека исключение) вполне успешен финансово. Все остальное - нищета.
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Если пенсионер с пенсией 10 000 не имеет кредитов и ипотеки, пособий тоже из-за задолженности ЖКХ - он живет в достатке?
Дались вам эти зарубежные счета.
Они бабло и в России заныкать смогут, фиг найдёшь. Вот недвижимость - другое дело.
А, вообще, речь не об этом, не о барахле. Речь о власти, они её захапать окончательно решили, узурпировать в несколько этапов.
Вот этого нельзя позволять.
Чтрангно, что разрешено иметь недвижимость за рубежом чиновникам.Можно купить недвижимость за рубежом, а потом её продать и иметь наличку за бугром.А купить можно через жену, папу,маму, детей, любовницу и т.д.
Если пенсионер с пенсией 10 000 не имеет кредитов и ипотеки, пособий тоже из-за задолженности ЖКХ - он живет в достатке?
Считаете, что у пенсионера потребности меньше, чем у работающего человека? А если у него жига с косматых годов - так он олигарх? Вы же понимаете, что 10 мало для нормального обеспечения потребностей? Если Вам для осознания требуется конкретная цифра, то, на мой взгляд, 30 000 в месяц на человека, примерно, граница. Ниже - нищета и выживание, чем основная часть населения и занимается.
14.03.2020 12:18
Пионер
А лишать кто будет? А наказание какое? А на жену или детей можно счет открыть?
Поэтому ты не хочешь, чтобы чиновников лишали возможности иметь счета за рубежом? Ты жалок, пропиндосский тролль-чиновник
14.03.2020 12:18
Коник
Кодекс за полчаса можно поменять. Приходит к власти толераст, через полчаса кодекс поменян. С Конституцией толерасту будет трудней
14.03.2020 12:15
Пионер
Да сходи явку подыми, а твой против заменят потом
Обнуление -возникает вопрос А было ли президентство? Сомнение
Да сходи явку подыми, а твой против заменят потом
Мясо, а че делать? Как надо? Твои предложения.
Поэтому ты не хочешь, чтобы чиновников лишали возможности иметь счета за рубежом? Ты жалок, пропиндосский тролль-чиновник
Чинуш откроет счет на жену. Недвигу ему иметь не запрещают. Попрут из ЕР - осядет в своей Италии и васякот. А самое интересное -это даже не надо прописывать в Конституции. Вполне достаточно ФЗ о государственной службе. И не будет счетов. Но ты настолько туп , что этого не одупляешь совсем.
Анекдот: В белютене будут всего два вопроса: -да, не против. Нет, не против?!
Кодекс за полчаса можно поменять. Приходит к власти толераст, через полчаса кодекс поменян. С Конституцией толерасту будет трудней
Конституцию меняют за январь-февраль-март-апрель. Уж подождешь 4 месяца и сможешь спокойно сожительствовать.
14.03.2020 13:53
Пионер
Никто не даст тебе сожительствовать. Если в Конституцию внесут, что государство защищает «институт брака как союз мужчины и женщины», ни один толераст это уже не поменяет. Не возможно чтобы в России большинство проголосовало за брак мужика на мужике. Так что бросай своего возлюбленного
14.03.2020 13:51
Пионер
Ты, чинуша, будешь открывать счет на жену. И крутиться как перхоть , чтобы никто не узнал. Но, ты настолько туп, что надеешься, что тебе разрешат открывать счета прямо на себя, как сейчас
Никто не даст тебе сожительствовать. Если в Конституцию внесут, что государство защищает «институт брака как союз мужчины и женщины», ни один толераст это уже не поменяет
ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ГЛУПОГО ЖИВОТНОГО БОЛЬШИМИ БУКВАМИ: ЭТО ЕСТЬ В СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ (часть законодательства РФ). ВОВА (толераст)МЕНЯЕТ КОНСТИТУЦИЮ ЗА 4!!!! МЕСЯЦА.
Вообще непонятно, почему тебя эта так тема беспокоит. Вот у меня из знакомых гомосеков только ты. Да и то по интернету.
Запреты иметь счета за рубежом полная туфта. Они и сейчас всё на детей, жен или доверенных лиц переписали. Этот запрет вообще не проблема для чинуш. Просто замануха для тупеньких.
Пожизненные сенаторы? Какой толк будет от тех, кто пожизненно сидит на шее у народа и понятия не имеет, какие у людей заботы и проблемы?
Должна быть одна, общая для всех система здравоохранения, одна пенсионная система, без всяких надбавок из бюджета. Когда чинуши будут пользоваться тем же, чем и простой народ, тогда они начнут что-то делать во благо народа. А пока вме они заботятся только о себе.
Вобщем в топку эти лукавые поправки.
Это же так трудно, да. Счет на жену открыть. А чего не запретили недвижимость иметь? Почему членам семей все заграничные ништяки иметь можно? Что помешает чинуше после госслужбы в РФ спокойно жить в Италии? Есть у тебя методичка на этот счет?
14.03.2020 14:05
Пионер
Так ты сможешь ответить, почему не хочешь, чтобы чинуш лишали возможности иметь счета за рубежом?
Каждая поправка будет голосоваться отдельно, поэтому поправка о лишении чиновников счетов за рубежом не пройдет, чиновники об этом позаботятся, а пропиндосы им помогут
Так ты сможешь ответить, почему не хочешь, чтобы чинуш лишали возможности иметь счета за рубежом?
Так пусть лишают - ФЗ о госслужбе для этого вполне достаточно
Так пусть лишают - ФЗ о госслужбе для этого вполне достаточно
Любой ФЗ меняется за полчаса, для этого большинство депутатов со счетами за рубежом в парламенте. А собрать большинство при голосовании за внесение в Конституцию поправки разрешить чинушам иметь счет за рубежом будет трудней. Если не невозможно. Вот пропиндосы и визжат против
Любой ФЗ меняется за полчаса
А Конституция за 4 месяца.Ну если ты так не уверен в своей 5 точке - давай внесем только 2 поправки - нельзя иметь счета и брак - союз между мужчиной и женщиной. Я -за. Две этих поправки. Ты как? согласен?
14.03.2020 14:21
Пионер
Охренеть, я за полчаса тебя убедил за поправки, что нельзя чиновникам иметь счета за рубежом, и что, брак - это союз между мужчиной и женщиной. Молодец. Если будешь головой думать и про другие поправки поймешь
14.03.2020 14:21
Пионер
Конституция меняется не с перевесом в один голос, как ФЗ, а 3/4 парламента, что уже трудней. И принимается всенародным голосованием. А ФЗ власть внутри себя поменяла и мы по нему живем. А менять ФЗ власть может в день по 5 раз
Конституция меняется не с перевесом в один голос, как ФЗ, а 3/4 парламента, что уже трудней. И принимается всенародным голосованием. А ФЗ власть внутри себя поменяла и мы по нему живем. А менять ФЗ власть может в день по 5 раз
Напомните, какое народное голосование было, когда президентский срок увеличивали?
Охренеть, я за полчаса тебя убедил за поправки, что нельзя чиновникам иметь счета за рубежом, и что, брак - это союз между мужчиной и женщиной. Молодец. Если будешь головой думать и про другие поправки поймешь
Пока ты не смог убедить. что ты натурал и не бот. Но давай попробуем с другими поправками. Просто интересно, что за чушь ты придумаешь в их оправдание.
14.03.2020 14:31
Пионер
Так вам же это не понравилось, разве не так? И если поправку о разрешении иметь чиновникам счета за рубежом тоже без голосования внесут, тоже многим не понравится. В любом случае вы уже поняли, что менять Основной закон трудней, чем просто ФЗ, не так ли? Так пусть поправки, которые нам нравятся, будут закреплены в нем, правда?
14:30 кроме как кривляться, ни на что не способен? И за убожество это тебе деньги платят из народного кармана?
Согласен, если без пожизненного путина в комплекте и другой мути, да на здоровье - пусть запишут, что счета нельзя иметь и браки гомикам запретят. Могут даже записать, что детей рожают только женщины, а денщина - самка человека)))
У него нет других карт для розыгрыша - только и может долбить про гомиков и счета. Почему можно иметь недвижимость( с чемоданом денег под кроватью), он сказать не в состоянии. Но свою зп он отработать должен
14.03.2020 14:39
- гость -
Мне, в отличие, от соросят и навальнят, деньги за мнение не платят. Я бесплатно считаю, что браки гомиков регистрировать нельзя. И чиновникам нельзя иметь счета за рубежом. Я считаю, что и их родственникам тоже. Это мое бесплатное мнение. Не удивлен, что у тебя другое
14.03.2020 14:39
Пионер
Что за глупость, конечно я против, чтобы была недвижимость у чиновников за рубежом, чтобы это было даже у их родственников. Но я, к сожалению, не во власти, чтобы это решить. И если есть возможность перекрыть хотя бы счета, я не вижу смысла быть против этого. Давайте перекроем хоть счета, почему надо быть против этого?
14.03.2020 14:32
Пионер
Ты же признал, что жениться мужику на мужике нельзя? Или я ошибся и ты все таки хочешь замуж? Я думал, в 14:21 ты согласился, что такой брак должен быть исключен, не?
Без запрета на зарубежную недвижимость - всё фарс.
А зачем депутатам недвижимость там, где можно жениться на мужиках? Кто вообще управляет Россией?
14.03.2020 14:32
Пионер
Все поправки будут голосоваться отдельно, не факт, что пройдут все. Я выразил сомнение, что пройдет поправка лишения чиновников счетов за рубежом, потому что чиновники будут против. Ты это подтвердил
Все отмазки никак не объясняют, почему не проголосовать за лишение чинуш хотя бы счетов? И отмазки эти лепят сами чинуши
Голосовать за поправки тех, у кого есть недвижимость, там где женятся на мужиках - зашквар.
Россией управляют те, кто хотят иметь недвижимость там, где можно женится на мужиках. И если выбрать других, они будут хотеть этого же. Даже возможно больше, чем эти
14:58
хотя бы
---
Либо всё, либо - НИЧЕГО. Свободен. Голосовать нужно против всего этого цирка.
Ребята, вы тут с таким увлечением с(р)ётесь про гомиков, запрет иметь счета за границей и т.д. Неужели вам непонятно, что всё это шоу с внесением поправок в Конституцию с самого начала имело лишь одну цель: так называемое "обнуление" президентских сроков Путина, чтобы он мог править ещё 12 лет? А всё остальное - это так, профанация, чисто для отвода глаз. От всех этих других поправок будет ни холодно, ни жарко.
Голосовать за поправки тех, у кого есть недвижимость, там где женятся на мужиках - зашквар, поэтому это не объясняет, почему не надо лишать счетов тех, у кого счета там, где можно женится на мужиках
14.03.2020 15:02
- гость -
Либо всё, либо - НИЧЕГО
---
Это твоя отмазка чинуши. Свободен. Хрен тебе, а не счет за рубежом
Ребята, которые понимают, что главное это обнуление сроков президента, у вас же хватит ума понять, что поправки голосуются отдельно? Если вы против обнуления, голосуете против. И не надо прикрываться обнулением сроков, голосуя против лишения чинуш счетов за рубежом
15:03
Либо всё либо ничего! Когда я иду покупать новый холодильник - я покупаю его в сборе, а не отдельно от него компрессор. Если я прихожу и мне продавец говорит - целый не можем продать, возьми ХОТЯ БЫ компрессор, я разворачиваюсь, ухожу и пользуюсь своим старым рабочим, сделанным американцами холодильником.
14.03.2020 15:08
- гость -
Если мне надо компрессор, я покупаю компрессор, нахрена мне целый холодильник? Если мне надо правое колесо, я покупаю правое колесо, а не машину целиком. Ни разу не видел дибила, у которого пробило колесо и он из-за этого пошел покупать новую машину. Может нового колеса хватит?
15:05
Это твоя отмазка чинуши. Свободен. Хрен тебе, а не счет за рубежом
---
Да я чинуша и даже я на старости лет понял, что с нашим братом полумерами ты не сможешь бороться.
Вот у меня всё на близких переписано и ваши запреты(без запретов недвижимости) на счета меня здорово рассмешили. У меня есть хороший домик в Европе и он на мне и останется, как страховка. Теперь ты понял, что ваши ХОТЯ БЫ полумеры - ничто?
15:13
гость
Ни разу не видел дибила, у которого пробило колесо и он из-за этого пошел покупать новую машину. Может нового колеса хватит?
----
Просто у вас в доме нет зеркал, либо вы в них не отражаетесь. Просто напрягите свою мозговую горошину и подумайте, почему люди продают свои машины и покупают подороже? Потому что их машины поломаны?
14.03.2020 15:14
- гость -
Да я чинуша и даже я на старости лет понял, что с нашим братом полумерами ты не сможешь бороться
---
Думаю, чинуша, ты все таки боишься, что тебя лишат счета за рубежом, поэтому так громко визжишь
14.03.2020 15:19
- гость
Так как у вас нет мозга вообще, вам не приходится ничего напрягать, чтобы понять, что если вы колесо прокололи, надо в шиномонтажку, а не за новой машиной. Поэтому звоните мужу и говорите, что прокололи колесо, чтобы он покупал новую машину
Поправки не голосуются отдельно! Отдельно это референдум, его не будет. Будет голосание либо за все поправки, все что внесли и приняты госдумой уже, либо проти всех поправок.
15:21
Вы глупенький. Выше уже печатали, для чего всё это затевается. Это напоминает мне стихотворение А.С. Пушкина:
Вечный бой
Я залезаю под одеяло
Беру сковородку одной рукой
Другой закрываю свое лицо
И начинается вечный бой
И вот комары в наступление идут
И я начинаю сковородкой махать
Себя по лицу с усердием бью
И безразлично что в гипсе придется лежать
Комар на ноге на руке и на ухе
Три мощных удара и всем им конец
Как жаль но погнулась моя сковородка
А так-же сломалась рука и нога
15:24
Так как у вас
---
У вас в голове жмых. Я же пояснил, что старый американский холодильник вполне рабочий, просто захотелось не то севрюжины, не то новый навороченный российский холодильник, но при близком рассмотрении - он оказался хламом, да ещё и целиком продавать не захотели.
Про свои проткнутые...колёса рассказываете на своих тематических форумах, пожалуйста.
Что за чушь, конечно поправки голосуются отдельно, можно быть за одну поправку, но против другой
14.03.2020 15:32
- гость -
Я же сказал, что мозга у вас нет совсем. Вы в холодильниках и машинах разбираться не можете, вы "блондинка". Если ездить не умеешь, кажется, что машина виновата. Так же, как если танцевать не умеешь, кажется, что что-то мешает. И надо провести радикальную операцию, чтобы начать танцевать. Не надо операций, надо просто танцевать учится
15:36
Я отказался от сырого, недоделанного российского холодильника и вам советую сделать то же самое.
Поэтому столько споров, что референдума не будет. Отдельно это референдум. На нем выбираются поправки. И какие набрали большинство выносятся на голосование. А здесь поправки приняты, они приняты все разом госдумой в третьем чтении: https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 там и текст найдете. И в принципе они могут вступить в силу уже сейчас, ничто не мешает, т.к. нет изменений в главы 1,2 и 9 и референдум не требуется. Но согласно этому законопроекту будет голосование о том, народ за вступление этого закона о поправках в силу или против вступления закона о поправках в силу, всего закона целиком. Голосуем не за поправки, а за вступление закона о поправках.
14.03.2020 15:40
- гость -
У меня такой холодильник, который меня устраивает при моей зарплате. А если вы колесо проколете, советую машину из-за этого не менять, это тупо. Поменяйте колесо
Голосуем не за поправки, а за вступление закона о поправках
Ну вот и есть возможность провалить идею с поправками в Конституцию. Если кому то одна поправка не нравится, а без остальных он может обойтись, он проголосует против. А если одна ему не нравится не настолько, чтобы из-за нее голосовать против всех остальных, которые нравятся, он проголосует за
15:45
А если вы колесо проколете, советую машину из-за этого не менять, это тупо. Поменяйте колесо
----
Эти поправки похожи не на колесо, а на конкретную такую капиталку, целесообразность которой под вопросом.
Голосуй не голосуй...а все уже принято:
Статья 136
Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Голосуй не голосуй...а все уже принято:
Статья 136
Ватоквасам этого не говорят.
Прочесть Конституцию мозгов нет
Недвига и счета на жёнах и детях...
Народ проголосует "За"!
Тем более, что хохлы против!
Путин уже подписал закон, поправки приняты. Мнение людей никого не интересует, тем более, что наблюдателей никаких на голосовании не будет и проходить оно будет 3 дня и голосовать можно, хоть на дому, хоть заранее - наблюдать и проверять считающих никому не дозволено. Поэтому результат будет нужным.
Первую треть коментов еще читать можно, а дальше пошла сплошная графомания.
Подписать то он подписал сам закон. В законе есть статья 1 с поправка и статьи 2,3 о голосовании. Вот 2 и 3 вступают в силу. Но сама статья 1 с перечисленными там поправкам вступает или не вступает в силу только после голосования.
4. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования (с учетом особенностей, установленных частью 7 настоящей статьи) в случае, если предусмотренные ею изменения в Конституцию Российской Федерации получили одобрение в ходе общероссийского голосования.
5. Изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании.
Если за изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, проголосовало менее половины граждан Российской Федерации, принявших участие
в общероссийском голосовании, такие изменения не считаются одобренными и статья 1 настоящего Закона не вступает в силу.
Не за сами поправки будем голосовать, а за то, что вступит ли вся статья 1 или нет.
Подытожим.
Чинуши, члены ЕР и другие гомосеки всеми руками за изменение конституции(об этом свидетельствует голосование по регионам).
Против - все остальные. Т.к. понимают, что государство уже устало от Воффки и сопутствующей кремляди.
14.03.2020 15:33
гость
Что за чушь, конечно поправки голосуются отдельно, можно быть за одну поправку, но против другой
Клоун, кто тебе эту чушь в уши насвистел? Ты зачем людей обманываешь?
15.03.2020 08:47
- гость -
обоснуй!
кто тебе эту чушь в уши насвистел?
Он имел ввиду что так должно быть.
15.03.2020 10:27
- гость -
Ужё всё решили! Идти это тока легетимность добавлять этому шоу.
А какие вы знаете поправки,кроме нескольких широко разрекламированных? Их поставят на виду,типа самые главные,а кто будет читать дальше. Разводят кроликов,лохов и нас,россиян.Потом главное не удивляться.
Ужё всё решили! Идти это тока легетимность добавлять этому шоу.
Предложи свой вариант, как можно повлиять хоть на что-то в стране.
Навальный в передаче от 12 марта 2020 Об обнулении сроков путина сказал, что ходить на голосование смысла нет, так как все равно нарисуют как им надо, только на участках кроновирусом пенсионеры перезаражаются. Голосование не легитимно, это клоунская акция и каждый сам решает, не ходить или пойти и сказать нет. Все равно результаты будут, что все сказали да.
Вариант как бороться - выход на улицы. Но если выйдет 70 тыс., это тоже, что в инете повозмущаться. А если выйдут миллионы, то путин с друзьями улетят со свистом вместе с нацгвардией.
а где текст поправок? везде одно и то же. и почему голосуем не за поправки, а за целый пакет поправок? надо полностью огласить все и голосовать за каждую
Полагаю что нужно проголосовать ЗА, поддержим президента.
21.03.2020 17:38
- гость -
Русский язык сначала надо выучить.
Навальный сказал не ходить - местый козырнул "есть, мой фюрер" и не пойдёт...
ps пойду голосовать против поправок
Поддержать надо Президента ,но не ворюг -олигархов!!! А не то будет виновен во всех бедах Руси, как Иосиф Сталин,в свое время!!! С Богом!!!
ага. все же получили помощь в критической ситуации!? надо продлить еще на два срока это безобразие.
Пойдете или нет, это мало кого волнует, решение принято, дата утверждения решения назначена, всеее - баста карапузики.
баш на баш
тюменского дедушку из москвы, соловьева из телевизора и захарову из мида уберите и проголосую, невопрос.