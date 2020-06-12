Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работоспособности главы государства и назвал его "трудоголиком в хорошем смысле этого слова".
"Президент <…> у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно", – заявил Песков, отвечая на вопросы юнармейцев.
Он подчеркнул, что Владимир Путин "вообще не может делать перерывы, он не может уйти в полном смысле этого слова ни на выходные, ни в отпуск, он постоянно на работе".
Также пресс-секретарь рассказал, что начинает работать вместе с президентом в десять, иногда ближе к одиннадцати часам утра. При этом заканчивается рабочий день далеко за девять, десять, а то и 11 часов вечера.
"Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента", – добавил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин идет к тому, чтобы стать экспертом вирусологии.
Комментарии
Да, да, да, помним Филатова: "И икра в хайло не лезет. И компот не льётся в рот".
В таком случае лучше бы он не работал - ибо столько бед причиняет России, что лучше бы со стерхами общался...
Может самому отдохнуть пора и стране от него дать отдохнуть, а то вцепился во власть мертвой хваткой.
Пора деду в мавзолей
То алкоголик, то трудоголик. У нас будет когда-нибудь президент без патологии, в конце концов?
На пенсию уже давно пора.
Аки пчела.
хоспидя, упахался сердешный, обнуляться пора и на перезагрузку