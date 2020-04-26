Песков: Путин идет к тому, чтобы стать экспертом в вирусологии

Владимир Путин в изучении любой темы всегда стремится достичь экспертного уровня, включая вирусологию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Это его рабочие принципы: он когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом", – пояснил Песков.
Представитель Кремля напомнил недавнюю шутку Путина о том, что "мы теперь все вирусологами стали". Песков отметил, что не сомневается в том, что Путин "на пути становления как вирусолог находится".
Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему президенту РФ так близок пример с печенегами и половцами. Тогда пресс-секретарь заявил, что не знает, чем это объяснить, но отметил, что Путин очень хорошо знает историю и с ним очень сложно спорить на исторические темы.
Комментарии
он уже иксперд как кинуть народ!
Один раз он уже выступил в качестве эксперта:
По его словам, проекты по добыче сланцевой нефти в США рентабельны при цене на нефть в 80 долларов. "Если мировые цены удержатся на уровне 80 долларов, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета 80 долларов с небольшим, под 90 долларов за баррель… корректировки есть, они связаны с объективными обстоятельствами", — сказал Путин.
и че? про сланцы-то? мысль не раскрыта.
вот на амике в первых рядах иксперты - это да.
про все и всегда в первых рядах и в любое время.
вахта? оплата почасовая или за знаки?
Ну не может он знать абсолютно все... Не мог он даже предположить что и по 9-10 баксов некоторым странам выгодно...
26.04.2020 22:08
- гость -
Ну не может он знать абсолютно все...
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Пусть к Ленину обратится:
Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше