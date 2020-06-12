Илья Варламов захотел в Барнаул

Блогер-урбанист Илья Варламов на своей странице в Twitter заявил о желании посетить столицу Алтайского края.
"Как же хочется в Барнаул!" – написал Варламов, никак не аргументировав этот порыв.
Ранее блогер на своем сайте заявил о турне по 68 городам России. Барнаул вошел в их число.
Варламов путешествует по городам России и оценивает их благоустройство. Он известен частой критикой в отношении чиновников разного уровня. Ранее он номинировал Барнаул на вымышленную премию "Стеклянный болт" за четыре неудачных примера благоустройства, а также назвал Бийск самым грязным наукоградом мира.
В декабре 2019-го урбанист назвал ремонт Алтайской офтальмологической больницы одним из худших в году, а чуть ранее включил жилой комплекс на проспекте Красноармейском в топ самых уродливых зданий России.
Комментарии
Отличная идея! Разнеси в пух и прах все эти творения племянника главбуха из администрации.
Разнеси в пух и прах все эти творения племянника главбуха из администрации.
Разносить в пух и прах - вам с одуваном много мозгов не требуется для этого. Есть как есть, говорится. А вот предложить что-то дельное, организовать что-то дельное (кроме навязчивых идей из пособий для мамкиных урбанистов)- это уже мимо вас.
13.06.2020 06:34
Пионер
Ты бы прежде чем кукарекать о том что он ничего не организовывает и вообще просто блогер, хоть бы поинтересовался кто такой Варламов а за одно узнал бы кто такой Кац и об их организации Городские проекты, о том что они не просто хрены с горы а имеют соответствующее образование в области архитектуры и урбанистики.
Когда же вы местечковые дерьмохранители начнете своими пустыми головёнками думать самостоятельно.
Химия?
А это вообще кто такой?
08:59
Z
А это вообще кто такой?
С подключением. Это же сам Шкварламов - грантосос и отрыжка ЖЖ, звизда уровня Артемия Татьяновича Лебедева.
Так и хочется ему ответить мемом: "Вы кто такие? Я Вас не звал! Идите на нафиг!"
13.06.2020 08:59
Z
Химия?
А это вообще кто такой?
Судя по шерсти - пудель, но окрас не типичный.
Этот Миклухо Маклай разъясняет папуасам как у них плохо получилось по строительству и архитектуре.
это кто??? и кто еще хочет приехать с советами нашу Барнаульскую губернию с советами к губернатору?
13.06.2020 11:31
точный
это кто??? и кто еще хочет приехать с советами нашу Барнаульскую губернию с советами к губернатору?
Ой, да кто хочет, тот и приедет. Губернатор открыл край для всех. Ждёт-с.
Варламов, разнеси этот гадюшник!
Варламов, разнеси этот гадюшник!
Нахрена нам это ковидоносец?