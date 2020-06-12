Илья Варламов захотел в Барнаул

Блогер-урбанист Илья Варламов на своей странице в Twitter заявил о желании посетить столицу Алтайского края.

"Как же хочется в Барнаул!" – написал Варламов, никак не аргументировав этот порыв.

Ранее блогер на своем сайте заявил о турне по 68 городам России. Барнаул вошел в их число.

Варламов путешествует по городам России и оценивает их благоустройство. Он известен частой критикой в отношении чиновников разного уровня. Ранее он номинировал Барнаул на вымышленную премию "Стеклянный болт" за четыре неудачных примера благоустройства, а также назвал Бийск самым грязным наукоградом мира.

В декабре 2019-го урбанист назвал ремонт Алтайской офтальмологической больницы одним из худших в году, а чуть ранее включил жилой комплекс на проспекте Красноармейском в топ самых уродливых зданий России.