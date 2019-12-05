Варламов включил жилой комплекс в Барнауле в топ самых уродливых зданий России

Российский блогер Илья Варламов опубликовал сотню самых уродливых, по его мнению, зданий в стране. В список попали и два барнаульских жилых дома, построенные в едином стиле.
"Я приготовил для вас нечто ужасное! Сегодня мы будем изучать самые страшные и бездарные здания России. Итак, вы присутствуете на параде архитектурных уродцев, которые своим существованием оскверняют наши города", – написал Варламов.
Барнаул оказался на 92-м месте. Душу блогеру-урбанисту ранил жилой комплекс на проспекте Красноармейском, некоторые жители города называют его "скворечником".
Варламов отметил, что тема уродливых зданий долговечна, поскольку если что-то плохое построили, то очень маловероятно, что это снесут на следующий же день.
"Будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. От плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. У архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали еще в 90-е годы. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов", – подытожил блогер.
Комментарии
А что такое Варламов? Что он сделал для общества, что собрал, построил?????
"Барнаул включил Варламова в топ самых уродливых блогеров России"
Ильюшенко прав, это реально уродливо.
Вы ещё планировки там не видели, я как то смотрел там квартиру) это нечто)
Их, по хорошему бы, снести. И на их месте построить новое жилье, место там шикарное, вид изумительный, можно это так выигрышно подать!
5.12.2019 09:26
ек
Ну так в чём дело - ВПЕРЁД! Сделайте то о чщ пишите.
5.12.2019 09:25
- гость -
С языка сняли!
Вот так с ходу даже и не скажешь что более уродливо. Вечно с отсыревшим фасадом монолит на Попова или вот это.
Варламов везде ищет только уродство и грязь. Но такой он блогир, свинопотаммный.
Но дома-то реально уродливые. Я понимаю, что сейчас все кинутся защищать свои родные какашки, но сам факт уродливости это не отменяет. Возможно, и Варламов - утырок, но и это не отменяет факт уродливости зданий.
Очевидно, что Варламов плохо познакомился с архитектурой Барнаула. В последние годы построили множество куда более уродливых зданий.
Но дома-то реально уродливые.
Обыкновенный урбанистический стиль. Строились в 90-е годы. Варламов сам бы в те годы что-то построил, прежде чем судить.
Зато об этом никому не известном Варламове заговорили !!! И где - в Барнауле !!!! Бред! У нас 3/4 города можно отнести к этой категории. И чем свежее постройка - тем больше шансов ей попасть в эту категорию !
Мне кажется уродливость в том что дома в центре и на возвышенности. Если бы стояли где нить на Сулиме, был бы норм комплекс.
Это не мнение Варламова, уродство оно и в Африке уродство. Хорошая архитектура это не про Барнаул в частности и РФ вообще.
О какой хорошей архитектуре вообще может идти речь, когда город продолжает застраиваться микрорайонами панельных многоэтажек по 40-50 летним нормам.
5.12.2019 09:38
- гость -
В вас слишком сильно чувствуется зависимость от чужого мнения. Готов спорить, до этой статьи, вы даже не задумывались об этом. Стоило кому-то указать на эти дома, у вас сразу появилось "своё" мнение. При этом, вы, каким-то неведомым образом "научились" отделять уродливые здания от красивых. Правда? Для меня, как и большинства людей, эти здания не были ни уродливыми, ни красивыми. И такими же остались после этой статьи.
Для меня, большее уродство представляют развалины строения на ул.Космонавтов-Малахова - заброшенный недострой в районе трамвайного кольца.
А эти, - дома как дома.
5.12.2019 10:12
- гость -
Всё дело в том что это не его мнение. Эти дома действительно уродливы. Чтобы это понимать, архитектурой надо интересоваться, следить за современным развитием этой отрасли. А так конечно всю жизнь можно прожить в дерьме и не осознать этого.
Эти дома как бельмо на глазу.