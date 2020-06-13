Павел Деревянко показал основу будущего дома в Горном Алтае

Известный российский актер Павел Деревянко с гражданской супругой Дарьей Мясищевой сфотографировались на фоне строящегося дома. Артист выложил снимок в своем аккаунте в Instagram.

"Основа нашего будущего дома", – подписал кадр Деревянко.

Как ранее писал amic.ru, Деревянко после отдыха в Горном Алтае настолько восхитился местными красотами, что купил там землю и собирается строить дом.

Актер выбрал участок в экопоселке "Седьмое небо" в Чемальском районе на вершине горы. По его словам, одного вида хватило, чтобы принять решение о покупке.