Павел Деревянко показал основу будущего дома в Горном Алтае

Известный российский актер Павел Деревянко с гражданской супругой Дарьей Мясищевой сфотографировались на фоне строящегося дома. Артист выложил снимок в своем аккаунте в Instagram.
"Основа нашего будущего дома", – подписал кадр Деревянко.
Как ранее писал amic.ru, Деревянко после отдыха в Горном Алтае настолько восхитился местными красотами, что купил там землю и собирается строить дом.
Актер выбрал участок в экопоселке "Седьмое небо" в Чемальском районе на вершине горы. По его словам, одного вида хватило, чтобы принять решение о покупке.
Комментарии
Ура.
Что вы все прётесь сюда?!
Да ладно, пусть прутся.
Слава Богу - хворост можно собирать.
В отечественном законодательстве нет ни гражданских жен, ни гражданских мужей. А что там в новой конституции на счет этого?
08:45Евгений "Что вы все прётесь сюда?!"
Ты кто такой, чтобы такое заявлять, пуп земли?
Или пропагандист - разжигатель низменных страстей?
Вы кто такие? я вас не звал, идите на куй))
Лучше пусть у нас строят дома, чем вкладывают деньги в недвижимость типа Черногории...
Че сам строит? Или рабы?
Прикольный чел!
09:40- гость - Че сам строит? Или рабы?
А ты себя к кому относишь? Заказываешь рабов для работы или сам раб?
молодец Паша
Змой туда на лыжах или вертолете?
Зимой туда на лыжах или вертолете?
надеюсь дом будет из Деревянки?..
видимо пошла информация что из Сибири пошла жизнь на земле, точнее человечество, здесь и начнётся новое возрождение...
скоро для местных горный станет недоступный по деньгам...