Зрители выбрали величайшего героя в истории кино

Зрители назвали Индиану Джонса величайшим героем в истории кино. Результаты опроса опубликовал сайт Film news.

На втором месте после археолога расположилась Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой". Помимо этого в топ-10 вошли: Железный человек, Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная пантера.

В феврале 2020 года стало известно, что пятый фильм о приключениях Индианы Джонса совсем скоро получит сценарий. Главную роль в картине, как и раньше, сыграет Харрисон Форд. Представители Lucasfilm сообщили об этом после слухов о том, что студия планирует заменить ключевого актера.