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Зрители выбрали величайшего героя в истории кино

, ИА "Амител"
Судя по слухам, он еще вернется на экраны
Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

Зрители назвали Индиану Джонса величайшим героем в истории кино. Результаты опроса опубликовал сайт Film news.

На втором месте после археолога расположилась Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой". Помимо этого в топ-10 вошли: Железный человек, Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная пантера.

В феврале 2020 года стало известно, что пятый фильм о приключениях Индианы Джонса совсем скоро получит сценарий. Главную роль в картине, как и раньше, сыграет Харрисон Форд. Представители Lucasfilm сообщили об этом после слухов о том, что студия планирует заменить ключевого актера. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.06.2020 12:26
- гость -

Черная пантера? Смяшно.

13.06.2020 12:27
- гость -

А россиян кто-то спрашивал?
Очень сомнительно что у нас будет на втором месте Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой"

13.06.2020 12:31
- гость -

12:27
А россиян кто-то спрашивал?

А какие у россиян могут быть величайшие герои? Анискин? Глухарь? Володя из Полицейского с рублёвки?

13.06.2020 12:50
- гость -

13.06.2020 12:31
- гость -

А какие у россиян могут быть величайшие герои?

Например, Штирлиц

13.06.2020 13:05
- гость -

Этот с вечно перекошенным ртом?

13.06.2020 13:09
- гость -

13.06.2020 13:05
- гость -
И со спичками в зубах?Ремба что ль?

13.06.2020 13:15
- гость -

13:05
- гость -
Итальянский жеребец?

13.06.2020 13:20
- гость -

13.06.2020 13:15
- гость -
Катани?

13.06.2020 13:27
- гость -

13:20
Маркони!

13.06.2020 14:35
- гость -

У этого харрисона постоянно змеиная улыбка на харе.

13.06.2020 15:26
- гость -

Вообще пиндосский народ это порождение ехидны.

13.06.2020 15:29
- гость -

15:26
- гость -
Вы нацист?

13.06.2020 15:33
- гость -

14:35
- гость -
У этого харрисона постоянно змеиная улыбка на харе.

Харрисон Форд наполовину ирландец, наполовину еврей из Белоруссии. Его мать Дороти родилась уже в Америке, а вот ее большая еврейская семья приехала в Нью-Йорк в 1907 году из Минска. Настоящее имя Дороти Форд — Дора Нидельман. Еще в юности из чувства протеста девочка поменяла имя. Ее родители, соответственно бабушка и дедушка знаменитого актера, Анна Лифшуц и Гарри Нидельман — оба евреи из Минска — встретились уже в США. Гарри удалось устроиться на работу водителем трамвая в Бруклине, и вскоре молодые люди поженились. Харрисона Форда назвали именно в честь деда Гарри.
--------------
Потому что он наполовину русский.

13.06.2020 15:33
- гость -

Отнюдь,нет.Но для чего пиндосы постоянно объявляют РФ санкции и пугают своих шавок тем,что если что накажут?

13.06.2020 15:34
- гость -

Пиндосы гадливы.

13.06.2020 15:38
- гость -

Если человек стал пиндосом,он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя,есть очень много по этому поводу точек зрения.

13.06.2020 15:41
- гость -

Никакой я не расист.Светый лик Джорджа Флойда долго будет храниться в сердце моём.

13.06.2020 15:45
- гость -

15:33
- гость -
Отнюдь,нет.Но для чего пиндосы постоянно объявляют РФ санкции и пугают своих шавок тем,что если что накажут?

За косяки одного амбициозного человека-омежки, который в отместку гнобит своих подданных, потому что ничего больше не умеет.

13.06.2020 15:49
- гость -

За косяками и базарами следит пахан на зоне.Вы хотите сказать что пиндосы качают свои права и порядки как на зоне?А как же ими же пропагандируемые свобода и демократия?

13.06.2020 15:55
- гость -

15:49
- гость -
У кого первая экономика на планете и негры, которые поколениями могут жить на пособии - тот и может качать права. А тот у кого развалена медицина, образование, средний класс - 17000 рублей($240), вечно дорожающее топливо - может только злобно кукарекать на того, на кого покажет телевизор.

13.06.2020 16:34
- гость -

Пиндосы должны покаяться за работорговлю и встать на колени перед афроамериканскими чернокожими неграми.

13.06.2020 18:14
- гость -

13.06.2020 15:55
- гость -
Первая экономика мира теперь в Китае.Насчет негров там,и пособий им-очень спорный вопрос.Коренных там точно нет,если только туристы.Что касается мериканов,никто им пальцы гнуть веером перед всем миром не давал.Просто кто-то может им ответить в силу своей смелости и гордости,кто-то нет.Пиндосия-всемирная империя зла,и точка.

13.06.2020 18:16
- гость -

Конечно речь о праве.Повторюсь,у мерикан нет права строить всех на свое усмотрение.

13.06.2020 18:52
- гость -

18:14
- гость -
Первая экономика мира теперь в Китае.
------
Эта чумная параша может так же быстро схлопнуться, как и поднялась.

Что касается мериканов,никто им пальцы гнуть веером перед всем миром не давал.
-----
Кто владеет долларом - владеет миром, а ты нищеброд можешь сколь угодно долго визжать и топать ножками, ты ничего не изменишь

13.06.2020 19:37
- гость -

13.06.2020 18:52
- гость -
Хочешь изменить мир,начни с себя.

13.06.2020 19:41
- гость -

Думаете,бумажки вечные?Зелёные в том числе,которые фиг знает чем обеспечены.

13.06.2020 19:53
- гость -

Да ни чем они не обеспечены,кроме траста (доверия).Поэтому расчет на наивных чук...юношей.И так по всему миру.Занятно,что среди наивных чук...юношей попадаются и взрослые люди.Но тут уже видимо дело в умственных способностях.Взрослые,но не зрелые.(

13.06.2020 19:58
- гость -

19:53
- гость -
.Поэтому расчет на наивных чук...юношей.И так по всему миру.Занятно,что среди наивных чук...юношей попадаются и взрослые люди.Но тут уже видимо дело в умственных способностях.

Одарённый житель Барнаула унижает всё население Земли. Ты как из смирительной рубашки вылез, чудак?

13.06.2020 19:59
- гость -

19:41
- гость -
Думаете,бумажки вечные?

Ты про рубли? Нет конечно.

14.06.2020 09:13
- гость -

13.06.2020 19:58
- гость -
Никогда не говори за все население Земли.Иначе тобой заинтересуются психиатры.

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