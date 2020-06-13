В нескольких районах Алтайского края прошел град. Видео

В нескольких районах Алтайского края прошел град, сообщает "Инцидент Барнаул".

О выпадении града сообщили очевидцы из села Шатуново Залесовского района. Судя по видео, ледяные осадки полностью засыпали огород.

В комментариях к записи о граде также сообщили и жители Барнаула. По словам одной из горожанок, лед с неба сыпался в районе Потока.

Напомним, что 13 июня ураганный ветер сорвал часть кровли барнаульского ТЦ Plaza. Обломки упали на парковку рядом со зданием и долетели до трамвайных путей, остановив движение электротранспорта. На данный момент работа трамваев полностью восстановлена.