"Верх гнилья". Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина педофилом

Телеведущая Ксения Собчак в выпуске своей передачи "Осторожно: новости!" пошутила об изнасиловании бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина педофилом. Ролик знаменитость выложила на своем YouTube-канале.
"Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?" – сказала Собчак, рассуждая о политике.
Многие зрители сочли шутку неуместной, назвав высказывание ведущей перебором, "дном", "верхом гнилья" и "мерзостью". Некоторые из комментаторов предложили ей поставить себя на его место или представить, что в подобной ситуации оказался ее сын.
Как ранее сообщал amic.ru, певец Стас Костюшкин рассказал, что в восемь лет он и его друзья подверглись насилию со стороны педофила. Музыкант решил поделиться историей из-за боязни за своих детей, однако позже заявил, что из-за откровения его начали "поливать грязью".
Комментарии
Какая то возня гомосячая на АМИке снова
Если не ошибаюсь, за педофилию нет срока давности. Если насильник Костюшкина еще жив, его должны уже насиловать на зоне. Это не только по закону, но и по понятиям справедливо
14.06.2020 08:48
- гость -
Какая то возня гомосячая на АМИке снова
Ну так..... Выводы то делай.