В МЧС рассказали, как устранили последствия сильного ветра в Барнауле

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 13 июня в Барнауле сильный ветер сорвал кровлю с ТЦ Plaza, обломки которой слетели на проезжую часть и трамвайные пути на Красноармейском проспекте.

Последствия урагана устраняли силами аварийно-спасательного подразделения и территориальной подсистемой ликвидации ЧС совместно с коммунальными службами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"На месте происшествия создалась сложная дорожная обстановка в результате срыва конструкций кровли на проезжую часть. Благодаря совместным действиям служб территориальной подсистемы РСЧС, вовремя были организованы мероприятия по ликвидации происшествия. Организован объезд, завершается разбор поваленных конструкций", – рассказал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения города Барнаула Евгений Емельянов.

Отметим, что во время инцидента никто не пострадал, однако обломки зацепили несколько автомобилей.

Как писал amic.ru, 13 июня в нескольких районах Алтайского края прошел град. В частности, о выпадении града сообщили очевидцы из села Шатуново Залесовского района.