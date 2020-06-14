Барнаул занял 70-е место по качеству жизни в рейтинге городов России

По итогам первого полугодия Барнаул занял 70-е место из 75 возможных в рейтинге российских городов по качеству жизни с населением более 250 тысяч человек. К такому выводу пришли исследователи Финансового университета при правительстве РФ.
В первую десятку рейтинга вошли: Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула, Рязань, Липецк, Брянск, Владимир, Тверь и Воронеж.
При этом последнюю позицию в рейтинге заняла Чита, предпоследнее – Омск, а бронза среди антилидеров досталась Волжскому. Пятерку замыкают Нижневартовск и Улан-Удэ, за которым и следует Барнаул.
При ранжировании городов специалисты оценивали такие показатели, как конфликтность экономических отношений, склонность населения к миграции, интерес к культуре и образованию, а также потребительскую активность. В основу расчетов легли социологические исследования, проведенные Финансовым университетом при правительстве РФ в первом полугодии 2020 года.
Напомним, что в 2019 году столица Алтайского края занимала 20-е место рейтинга из 78 возможных.
Комментарии
Даже не знаю ,что сказать то ! Если за год сдать сразу 50 позиций!!! Это уметь надо! Сразу видно "таланты" у руля.
ниже плинтуса...
а кто считал и по каким позициям оценка??7 дороги стали делать это факт...стало лучше с приходом нового губернатора...
Зато по статистике случаев заражения коронавирусом- 46!
Где-то мы всё-таки рвёмся вперёд!!!!
Отзывы людей о Барнауле
Читается сложно, но это все правда, к сожалению.
https://disotzov.ru/barnaul-otzyvy-pereexavshix/
точный, дороги основную часть делают за счет федерального бюджета по программе "безопасные дороги", а не краевого, так что губер тут ни при чем.
Если Брянск один из лидеров...Конечно, может там что и изменилось к лучшему за последние 10 лет...
Ну зато сейчас рейтинг ближе к правде.