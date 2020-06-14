Барнаул занял 70-е место по качеству жизни в рейтинге городов России

По итогам первого полугодия Барнаул занял 70-е место из 75 возможных в рейтинге российских городов по качеству жизни с населением более 250 тысяч человек. К такому выводу пришли исследователи Финансового университета при правительстве РФ.

В первую десятку рейтинга вошли: Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула, Рязань, Липецк, Брянск, Владимир, Тверь и Воронеж.

При этом последнюю позицию в рейтинге заняла Чита, предпоследнее – Омск, а бронза среди антилидеров досталась Волжскому. Пятерку замыкают Нижневартовск и Улан-Удэ, за которым и следует Барнаул.

При ранжировании городов специалисты оценивали такие показатели, как конфликтность экономических отношений, склонность населения к миграции, интерес к культуре и образованию, а также потребительскую активность. В основу расчетов легли социологические исследования, проведенные Финансовым университетом при правительстве РФ в первом полугодии 2020 года.

Напомним, что в 2019 году столица Алтайского края занимала 20-е место рейтинга из 78 возможных.