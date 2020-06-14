Ураган возвращается. В Алтайском крае передали штормпрогноз

Выходные в Алтайском крае завершатся дождями, грозами и мощными порывами ветра, в связи с чем региональное управление МЧС России предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде.

Вечером 14 июня и в ночь на понедельник ожидаются обильные осадки и штормовой ветер. Его порывы временами будут достигать скорости 24 м/с. Пройдут дожди, а местами ливни и град. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций, падений деревьев и обрывов линий электропередачи. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

Как ранее писал amic.ru, ураган обрушился на Барнаул 13 июня. Сильным порывом ветра сорвало кровлю с ТЦ Plaza, обломки которой слетели на проезжую часть и трамвайные пути на Красноармейском проспекте.