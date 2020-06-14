Пропавшую восьмилетнюю девочку третий день ищут в Алтайском крае

Поиски восьмилетней жительницы Алтайского края продолжаются третий день, сообщили горожане в паблике "Инцидент Рубцовск".

"Сегодня с утра к сотрудникам МЧС подключились местные жители и рубцовчане, – утверждает сельчанин. – Пока поиски не увенчались успехом, ребенок не найден".

Очевидцы рассказывают, что девочка утонула на реке Алей в районе села Безрукавка.

Как уже писал amic.ru, несколькими днями ранее на том же водоеме обнаружили безжизненное тело мужчины. По словам одного из рубцовчан, труп прибило к берегу в районе улицы Некрасова. Его обнаружили игравшие неподалеку дети.