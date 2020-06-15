Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Жители Японии обратили внимание на упоминание Курильских островов президентом РФ Владимиром Путиным в поздравлении народа с Днем России.
"Для каждого из нас все земли от Калининграда до Курил являются нашей Родиной", – заявил глава государства.
Комментарии японцев к сообщениям СМИ об этом перевело издание "ИноСМИ". Большинство местных жителей сделали вывод, что Россия добровольно никогда не вернет острова, которые Япония считает своими.
Многие комментаторы уверены, что на страну следует усилить политическое и экономическое давление. Однако есть и те, кто предлагают обратный вариант – прекратить тесное сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы острова перестали быть стратегически важными для Российской Федерации.
"Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся "на ножах", а Япония является верным вассалом США", – написал один из сторонников такой точки зрения.
Примечательно, что встречались и люди, которые не видели смысла портить отношения с РФ из-за Курильских островов, так как подавляющее большинство их населения – россияне. И по оценке японцев, это может стать для Японии серьезной проблемой, если Россия когда-нибудь все-таки согласится отдать Курилы.
Комментарии
Пока жители Курил продолжают мечтать...
Как утверждают по ТВ.
Поправки новые, исключают передачу землицы русской.
Однако если их почитать, чего поддерживающие естественно делать не будут.
Все не так однозначно и отдать земли можно
Трамп в своем твитере так денег зарабатывал. Как брякнет что нить, акции падают. Потом обратное -акции поднимаются. Пока биржи не стали реагировать на его пустословие. Так и тут как заявил, так на торгах по любому какие то веяния начались, и шухер.
Поправки новые, исключают передачу землицы русской.
токомо на договорных условиях, иначе ни как )))
Всем понятно,первое что надо сделать япам-прекратить быть шавками пиндостана,избавиться от их оккупационных войск на своей территории.Заодно место для своих жителей освободится.
Япония практически колония в политическом плане