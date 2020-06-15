Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Жители Японии обратили внимание на упоминание Курильских островов президентом РФ Владимиром Путиным в поздравлении народа с Днем России.

"Для каждого из нас все земли от Калининграда до Курил являются нашей Родиной", – заявил глава государства.

Комментарии японцев к сообщениям СМИ об этом перевело издание "ИноСМИ". Большинство местных жителей сделали вывод, что Россия добровольно никогда не вернет острова, которые Япония считает своими.

Многие комментаторы уверены, что на страну следует усилить политическое и экономическое давление. Однако есть и те, кто предлагают обратный вариант – прекратить тесное сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы острова перестали быть стратегически важными для Российской Федерации.

"Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся "на ножах", а Япония является верным вассалом США", – написал один из сторонников такой точки зрения.

Примечательно, что встречались и люди, которые не видели смысла портить отношения с РФ из-за Курильских островов, так как подавляющее большинство их населения – россияне. И по оценке японцев, это может стать для Японии серьезной проблемой, если Россия когда-нибудь все-таки согласится отдать Курилы.