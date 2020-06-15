"Медвежья услуга". Любовь Успенская предложила создать петицию в защиту Ефремова

Любовь Успенская предложила создать петицию в поддержку Михаила Ефремова и призвала Винокура, Лещенко и Бабкину выступить в его защиту. Эксперт комиссии общественной палаты по СМИ Вадим Манукян раскритиковал эту идею и назвал подобную помощь "медвежьей услугой", сообщает "МК".
Манукян объяснил, что подобная поддержка актера может привести только к большему общественному резонансу. Кроме того, сами артисты не поддерживают подобную идею.
"Успел поговорить с некоторыми артистами, и они несколько ошарашены такими заявлениями Успенской. У них совершенно иная позиция по этому делу и они считают, что все должен решать суд, а не какие-то петиции артистов", – сказал эксперт.
Как отметил специалист, Ефремов и Успенская были довольно дружны, а потому теперь она пытается всячески защитить своего друга. Ранее певица объяснила невменяемое состояние актера тем, что ему было сложно находиться в период самоизоляции "без дела".
Комментарии
Перед Богом, как и должно быть, перед законом - все равны!!!! Или везде она петицию собралась писать? )))
Бухари своих не бросают
что за совдеповская привычка писать петиции? если больше человек подпишет, значит закон потеряет силу?
"Перед Богом, как и должно быть, перед законом - все равны!!!"
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А нафига тогда все эти религиозные ритуалы? Молятся они нафига?
Надевая крест, верят, что благодаря этому получат от Бога побольше.
А уж если церквушку поставишь, то и смертный грех искупить можно.
Она ее перед этим и предлагала включить.
У певицы раннее "ку-ку"...
Правильно. С кем не бывает. Человека нужно поддержать.
В тюрьму, этого аморального алкаша и наркомана
На каркает на пожизненное.
совсем старая каргалыга с ума съехала
15.06.2020 13:11
- гость.
Какое раннее?!
В аккурат уже-ей 66.
Винокур,Лещенко и Бабкина что ей ответили?
Видимо денег должна.
Шансон очень романтичен, но к зоне всё-таки ближе
15:50
- гость -
Шансон очень романтичен
Шансон - это песни о жизни, а песни о зоне - блатняк, мурка.
Кукла Успенская а если на месте погибшего невинного парня была бы твоя дочь так же писала бы свои долбанные петиции???
Не нужно принимать предателей обратно. Уехали в штаты, обсерали Союз, в 90-е вернулись, а мы их так униженно-восторженно приняли - что ты, кабацкие "певцы" из самих США приехали - шуфутинские-успенские. Так выше кабацкой певички она и не прыгнула, отсюда и желание порадеть за родного алкаша.
15.06.2020 13:39
Гость
66 - еще не вечер. Для "ку-ку" рано.