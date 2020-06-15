"Медвежья услуга". Любовь Успенская предложила создать петицию в защиту Ефремова

Любовь Успенская предложила создать петицию в поддержку Михаила Ефремова и призвала Винокура, Лещенко и Бабкину выступить в его защиту. Эксперт комиссии общественной палаты по СМИ Вадим Манукян раскритиковал эту идею и назвал подобную помощь "медвежьей услугой", сообщает "МК".

Манукян объяснил, что подобная поддержка актера может привести только к большему общественному резонансу. Кроме того, сами артисты не поддерживают подобную идею.

"Успел поговорить с некоторыми артистами, и они несколько ошарашены такими заявлениями Успенской. У них совершенно иная позиция по этому делу и они считают, что все должен решать суд, а не какие-то петиции артистов", – сказал эксперт.

Как отметил специалист, Ефремов и Успенская были довольно дружны, а потому теперь она пытается всячески защитить своего друга. Ранее певица объяснила невменяемое состояние актера тем, что ему было сложно находиться в период самоизоляции "без дела".