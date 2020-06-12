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Успенская назвала возможную причину ДТП с участием Михаила Ефремова

, ИА "Амител"
По словам артистки, таким творческим людям, как Ефремов, сложно оставаться "без дела"
Фото: yspenskaya.ru

Фото: yspenskaya.ru

Певица Любовь Успенская прокомментировала ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, авария могла произойти из-за тяжелого эмоционального состояния актера, поскольку он долгое время находился без работы из-за пандемии.

"Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела". В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, поддались слабостям", – написала Успенская.

Она заверила, что не пытается никого защитить и пообещала оказать помощь семье погибшего в ДТП мужчины. Певица отметила, что никакое правосудие "не сделает Мише больнее", поскольку "ему жить с этим до конца своих дней".

"Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет", – резюмировала певица.

Напомним, что вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Машина артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель пострадавшего автомобиля скончался в реанимации, а сам Ефремов на данный момент находится под домашним арестом. В отношении актера заведено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.06.2020 10:52
гость

как же все устали от этих небожителетей... певцов, певиц, актеров, депутатов, спортсменов..... нарушили закон? - надо наказывать по всей строгости! как и остальных граждан наказывают.... никогда не будет порядка, пока двойные законы! если власть не хочет наказывать их, то придется простым людям это делать!

12.06.2020 11:02
гость

Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела"

Так ты бухай, сколько хочешь, только потом такси вызови. Или трезвого водителя. На наркотики деньги нашел, найди на такси. Купи чуть меньше наркотиков, останется на водителя. Пить можешь сколько хочешь, другим проблемы не создавай

12.06.2020 11:03
- гость -

Китайцы получается виноваты

Я вчера этих трахальщиков летучих мышей на краевом рынке видел
Какую очередную заразу они нам готовят?

12.06.2020 11:09
@@

Отказало управление рулевое

12.06.2020 11:22
- гость -

кто это вообще?в США где то в кабаках пела...приползла в Россию ...смотри приподнялась...артистка...тьфу...еще шуфутинский токарев какие то...муть...

12.06.2020 11:25
- гость -

Выпишет ли государство этому мажору индульгенцию на убийство простого работяги?

12.06.2020 11:26
знакомый

В основном-то от без денежья случилось все

12.06.2020 11:35
@@

11:03 - гость - @Я вчера этих трахальщиков на краевом рынке видел @

Заинтересовало, на каком рынке?
краевом рынке труда
автомобильном краевом рынке
краевом рынке ценных бумаг
краевом жилищном рынке
черном краевом рынке
брачном краевом рынке
первичном краевом рынке
вторичном краевом рынке
китайском краевом рынке

И как они что-то там готовили? Поподробнее, можно?

12.06.2020 11:45
- гость -

Ефремов - убийца, и место ему - среди убийц.

12.06.2020 12:02
- гость -

Бухать было на что и нюхать.

12.06.2020 12:11
- гость -

Хайпажорка

12.06.2020 12:40
гость

12.06.2020 11:09
@@
Отказало управление рулевое

от выдоха водилы

13.06.2020 09:04
- гость -

Как же они себя вознесли! А мы, что не устали? Простой работяга трудиться в разы больше, но не стонет! И пандемия не должна оправдывать алкашей!

13.06.2020 09:05
- гость -

Как же они себя вознесли! Он устал, от безделья?

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