Успенская назвала возможную причину ДТП с участием Михаила Ефремова

Певица Любовь Успенская прокомментировала ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, авария могла произойти из-за тяжелого эмоционального состояния актера, поскольку он долгое время находился без работы из-за пандемии.

"Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела". В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, поддались слабостям", – написала Успенская.

Она заверила, что не пытается никого защитить и пообещала оказать помощь семье погибшего в ДТП мужчины. Певица отметила, что никакое правосудие "не сделает Мише больнее", поскольку "ему жить с этим до конца своих дней".

"Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет", – резюмировала певица.

Напомним, что вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Машина артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель пострадавшего автомобиля скончался в реанимации, а сам Ефремов на данный момент находится под домашним арестом. В отношении актера заведено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.