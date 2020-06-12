Успенская назвала возможную причину ДТП с участием Михаила Ефремова

Певица Любовь Успенская прокомментировала ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.
По ее словам, авария могла произойти из-за тяжелого эмоционального состояния актера, поскольку он долгое время находился без работы из-за пандемии.
"Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела". В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, поддались слабостям", – написала Успенская.
Она заверила, что не пытается никого защитить и пообещала оказать помощь семье погибшего в ДТП мужчины. Певица отметила, что никакое правосудие "не сделает Мише больнее", поскольку "ему жить с этим до конца своих дней".
"Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет", – резюмировала певица.
Напомним, что вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Машина артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель пострадавшего автомобиля скончался в реанимации, а сам Ефремов на данный момент находится под домашним арестом. В отношении актера заведено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
как же все устали от этих небожителетей... певцов, певиц, актеров, депутатов, спортсменов..... нарушили закон? - надо наказывать по всей строгости! как и остальных граждан наказывают.... никогда не будет порядка, пока двойные законы! если власть не хочет наказывать их, то придется простым людям это делать!
Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела"
Так ты бухай, сколько хочешь, только потом такси вызови. Или трезвого водителя. На наркотики деньги нашел, найди на такси. Купи чуть меньше наркотиков, останется на водителя. Пить можешь сколько хочешь, другим проблемы не создавай
Китайцы получается виноваты
Я вчера этих трахальщиков летучих мышей на краевом рынке видел
Какую очередную заразу они нам готовят?
Отказало управление рулевое
кто это вообще?в США где то в кабаках пела...приползла в Россию ...смотри приподнялась...артистка...тьфу...еще шуфутинский токарев какие то...муть...
Выпишет ли государство этому мажору индульгенцию на убийство простого работяги?
В основном-то от без денежья случилось все
11:03 - гость - @Я вчера этих трахальщиков на краевом рынке видел @
Заинтересовало, на каком рынке?
краевом рынке труда
автомобильном краевом рынке
краевом рынке ценных бумаг
краевом жилищном рынке
черном краевом рынке
брачном краевом рынке
первичном краевом рынке
вторичном краевом рынке
китайском краевом рынке
И как они что-то там готовили? Поподробнее, можно?
Ефремов - убийца, и место ему - среди убийц.
Бухать было на что и нюхать.
Хайпажорка
12.06.2020 11:09
@@
Отказало управление рулевое
от выдоха водилы
Как же они себя вознесли! А мы, что не устали? Простой работяга трудиться в разы больше, но не стонет! И пандемия не должна оправдывать алкашей!
Как же они себя вознесли! Он устал, от безделья?