Алтайский край вошел в список регионов с низким благосостоянием семей со средним заработком, сообщает РИА "Новости".
По подсчетам экспертов, в бюджете средней семьи в регионе после всех обязательных расходов остается 7,9 тысячи рублей. Схожая ситуация наблюдается в Республике Ингушетия – там у жителей остается чуть более 8 тысяч.
Ниже в рейтинге расположились Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей) и Псковская область (5,7 тысячи). Хуже всех дела обстоят в Кабардино-Балкарии – там семьям не хватает на жизнь около тысячи рублей.
Лидером по благосостоянию в стране стал Ямало-Ненецкий автономный округ – здесь максимальный остаток превышает 88 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Сахалинская область с 72 тысячами, а третью – Москва почти с 66 тысячами.
Комментарии
У кого-то ещё и остаётся...
после всех обязательных расходов
я дико извиняюсь, обязательные расходв это коммуналка + налоги, или питание, одевание и проезд до работы и обратно сюда тоже входят...
Ранее срока выплаты (11 числа) получил пенсию (немного ниже чем средняя по стране!). Заплатил коммуналку, купил на месяц медикаменты (возраст требует) , заправил полбака авто бензином, сьездил за продуктами первой необходимости (макароны, крупы, чай, немного мяса курицы, рыбы мороженной, моющие средства) в большой магазин (типа супермаркет), - осталось 4000 руб. До следующей пенсии как раз месяц...Теперь могу ни чём себе не отказывать!
Вот и получал бы управитель территории среднюю зп вместе с сенаторами.
Вот и получал бы управитель территории среднюю зп
так его вознаграждение напрямую и зависит от средней зарплаты по региону, правда зависит кратно...)))
У людей остаётся! Как так умеют, обычно остаётся только кредит.
15:22
ПЕТР
Дядя, устройся сторожем, ещё и на мороженное с чекушкой хватать будет.
15.06.2020 16:21
- гость -
Убогий Вы какой то...Жалко мне вас. Какая то рабская безисходность в таких.
Жить чтобы работать, или работать, чтобы жить?!
пенсионер + строж;
учитель = не менее 2 ставок;
врач - поработка, где только можно;
строитель - от зари до зари без выходных;
водитель - вообще пока колеса едут...
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