Алтайский край вошел в список регионов с низким благосостоянием семей со средним заработком, сообщает РИА "Новости".

По подсчетам экспертов, в бюджете средней семьи в регионе после всех обязательных расходов остается 7,9 тысячи рублей. Схожая ситуация наблюдается в Республике Ингушетия – там у жителей остается чуть более 8 тысяч.

Ниже в рейтинге расположились Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей) и Псковская область (5,7 тысячи). Хуже всех дела обстоят в Кабардино-Балкарии – там семьям не хватает на жизнь около тысячи рублей.

Лидером по благосостоянию в стране стал Ямало-Ненецкий автономный округ – здесь максимальный остаток превышает 88 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Сахалинская область с 72 тысячами, а третью – Москва почти с 66 тысячами.