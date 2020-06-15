Наталия Орейро подала документы, чтобы стать гражданкой России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала заявление на получение российского паспорта. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По словам артистки, предложение стать россиянкой ей поступило от представителя посольства России.

"Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь, – уточнила Орейро. – Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении".

Ранее Орейро попросила президента России Владимира Путина предоставить ей паспорт гражданки РФ. Заокеанская знаменитость пообещала, что станет "более русской, чем Жерар Депардье". Певица гастролирует с российской командой и ощущает себя уже почти русской.

Наталья Орейро давно славится особой любовью к России. Тем же ей отвечают и наши соотечественники, которым еще с далеких двухтысячных полюбился сериал "Дикий ангел".

Актриса, исполнившая в нем главную роль, приезжала в РФ около 15 раз, и в прошлом году в очередной раз устроила турне по просторам страны.